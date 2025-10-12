باشگاه خبرنگاران جوان- برای نخستین‌بار، جلسه توجیهی دوره‌های آموزشی دریانوردی برای علاقه‌مندان افغانستانی در شهر مشهد برگزار شد.

این نشست از سوی یکی از آموزشگاه‌های فعال در حوزه آموزش‌های دریانوردی برگزار شد و هدف از آن، آشنایی مهاجران افغانستانی با فرصت‌های شغلی در بخش دریانوردی عنوان شد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این جلسه، طبق قوانین بین‌المللی، تمام کشورها، حتی کشورهایی که مرز آبی ندارند، می‌توانند در زمینه آموزش و فعالیت‌های دریایی مشارکت داشته باشند.

کاپیتان محمدرضا سلیمانی، از مسئولان برگزاری این دوره‌ها، گفت:«مردم افغانستان به دلیل روحیه سخت‌کوشی و توانایی کار در شرایط دشوار، ظرفیت بالایی برای حضور در عرصه‌های تخصصی مانند دریانوردی دارند. یکی از ویژگی‌های فرهنگی قابل‌توجه میان افغان‌ها، توانایی دوری از خانواده برای انجام کارهای طولانی‌مدت است و این ویژگی می‌تواند در حرفه دریانوردی یک امتیاز مهم محسوب شود.»

او افزود: رشته دریانوردی در سه بخش اصلی عرشه، موتور و برق ارائه می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله آشپزی، ملوانی، مهندسی و افسری ثبت‌نام کرده و آموزش ببینند.

به گفته سلیمانی، دوره‌های آموزشی بسته به نوع رشته، بین سه ماه تا دو سال طول می‌کشد و شرکت‌کنندگان پس از گذراندن مراحل آموزشی و آزمون‌های مربوط، می‌توانند مدارک لازم برای فعالیت در شرکت‌های کشتیرانی داخلی و خارجی را دریافت کنند.

وی در ادامه گفت:این جلسه جنبه توجیهی دارد و اتباع افغانستانی مقیم ایران می‌توانند در دوره‌ها شرکت کنند. با توجه به اینکه این نخستین‌بار است که اتباع افغانستانی در چنین دوره‌هایی حضور خواهند داشت، سازوکارهای قانونی مربوط در حال بررسی است.

او همچنین افزود: اتباع افغانستانی مقیم در افغانستان نیز می‌توانند با دریافت ویزای دانشجویی در این دوره‌ها شرکت کنند.

در پایان، سلیمانی یادآور شد:فعالیت رسمی دریانوردان افغانستانی نیازمند داشتن شناسنامه دریانوردی (Sea Man Book) است که باید از سوی دولت افغانستان صادر شود. هماهنگی‌هایی در حال انجام است تا امکان صدور این مدرک برای علاقه‌مندان فراهم شود.