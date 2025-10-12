سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ازبکستان تکلیف هافبک مصدوم استقلال را مشخص می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فابیو کاناوارو سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ازبکستان در مورد مصدومیت جلال الدین ماشاریپوف به زودی تصمیم نهایی را می‌گیرد.

فابیو کاناوارو، سرمربی تیم ملی ازبکستان، تصمیم دارد برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت ماشاریپوف از چند پزشک مطرح اروپایی مشاوره بگیرد تا بهترین گزینه درمانی برای انتخاب شود.

حالا باید دید پس از مشورت کاناوارو با پزشکان اروپایی، تصمیم نهایی چه خواهد بود؛ جراحی طبق نظر پزشکان ایرانی یا ادامه درمان محافظه‌کارانه با فیزیوتراپی؛ در این مورد کاناوارو تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

