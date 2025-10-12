باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با اعلام این خبر گفت: این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در توسعه تعاملات اقتصادی منطقه باشد.

محسن نهاوندی افزود: این نمایشگاه فرصتی است برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی، صادراتی و فناورانه جنوب کشور که انتظار می‌رود مورد استقبال گسترده فعالان اقتصادی و متخصصان قرار گیرد.



مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با بیان اینکه شیراز اکسپو بستری برای هم‌افزایی میان بخش‌های تولیدی و فناورانه کشور است، تاکید کرد: این نمایشگاه، ویترین توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی جنوب ایران محسوب می‌شود.



نهاوندی با اشاره به اهداف برگزاری شیراز اکسپو اضافه کرد: این رویداد تلاش دارد تا ضمن ایجاد پیوند میان استان‌های جنوبی با سایر مناطق اقتصادی کشور، مسیر توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی را تقویت کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس افزود: شیراز اکسپو نماد آمادگی جنوب کشور برای حضور فعال‌تر در عرصه اقتصاد ملی و بین‌المللی است و می‌تواند الگویی موفق از همکاری منطقه‌ای در مسیر رشد اقتصادی ایران باشد.

صدور ۲۰ مجوز سرمایه‌گذاری

منطقه ویژه اقتصادی شیراز و سایت‌های زیر مجموعه صنعتی، سلامت، دانشگاهی و لجستیک با حضور قدرتمند در نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی شیراز (Shiraz Expo ۲۰۲۵) چشم‌اندازی نوین از توسعه صنعت سلامت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در استان فارس معرفی می‌کند. این رویداد که از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار خواهد شد، میزبان شرکت‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های تولیدی، صنعتی، فناورانه و خدماتی بود.

در جریان این نمایشگاه، ماکت جدید منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز رونمایی خواهد شد؛ ماکتی که با طراحی مدرن، ظرفیت‌های اقتصادی و توانمندی‌های زیرساختی منطقه را به تصویر کشید و جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت را به‌روشنی به بازدیدکنندگان نشان داد.

همزمان، ۲۰ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی توسط منطقه ویژه اقتصادی شیراز صادر خواهد شد؛ اقدامی که تعهد این منطقه را به تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از توسعه پایدار کسب‌وکار‌ها و رونق اقاصاد و اشتغال در استان را نشان می‌دهد.

حضور مدیران ارشد کشوری و استانی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در غرفه منطقه ویژه اقتصادی شیراز، امکان تعامل مستقیم و آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مزایای قانونی و اقتصادی منطقه را فراهم خواهد کرد. کارشناسان این رویداد، رونمایی از ماکت و صدور مجوز‌ها را نشانه آمادگی منطقه برای میزبانی پروژه‌های نوآورانه و استراتژیک در حوزه سلامت و صنایع وابسته ارزیابی کردند.

سعید مصفا، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز، با تأکید بر اهمیت حضور در این نمایشگاه نمایشگاه، گفت: این منطقه بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری و صادرات فراهم کرده و حضور در Shiraz Expo ۲۰۲۵ فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به فعالان داخلی و خارجی است. با توسعه زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات ویژه، نقش مهمی در رشد اقتصادی استان فارس ایفا کرده‌ایم و مسیر همکاری‌های جدید را هموار می‌کنیم.

مصفا با تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاری، پایداری زیرساخت‌ها و حمایت مسئولان ارشد و دستگاه‌های اجرایی استان فارس گفت: منطقه ویژه اقتصادی شیراز در مسیر تبدیل شدن به مرکزی رقابتی و مطمئن برای استقرار واحد‌های تولیدی و صادرات‌محور قرار دارد

منطقه ویژه اقتصادی شیراز با موقعیت جغرافیایی ممتاز، نزدیکی به محور‌های ترانزیتی جنوب و بنادر بوشهر و عسلویه، دسترسی سریع به بازار‌های بین‌المللی را فراهم کرده است. معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، خدمات اداری تسهیل‌شده، زمین‌های آماده سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های مدرن انرژی و ارتباطات، این منطقه را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

علاوه بر این، دسترسی به دانشگاه‌های معتبر و نیروی انسانی متخصص، امکان توسعه صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نو را فراهم کرده و خدمات یکپارچه مانند تخصیص زمین و صدور مجوز‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان‌پذیر می‌کند.



نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در شیراز برپاست .