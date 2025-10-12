باشگاه خبرنگاران جوان - علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در نشست خبری ضمن تأکید بر آمادگی کامل پایتخت در شرایط کنونی، جزئیات روند رسیدگی به خسارات ناشی از «جنگ ۱۲ روزه» را تشریح کرد.

نصیری گفت: از مجموع ۶۶۰ واحد مسکونی در ۱۲۸ ساختمان نیازمند تخریب و نوسازی، ۹۰ درصد آنها تعیین تکلیف شده و عملیات اجرایی توسط پیمانکاران آغاز شده است.

وی افزود: ۱۰ درصد باقی‌مانده به دلیل عدم مراجعه مالکان یا اختلافات حقوقی است که شهرداری نواحی در حال پیگیری هستند.

نصیری گفت: برای تأمین هزینه‌های ساخت‌وساز مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای اعطای تراکم تشویقی به سازندگان در نظر گرفته شده و این تراکم یا در ملک تخریب شده اعطا شده یا معادل آن در نقاط دیگر به سازنده اختصاص یافته است تا فشاری بر مردم وارد نشود.

رئیس مدیریت بحران همچنین به وضعیت برج اساتید اشاره کرد که در حال حاضر ۵۹ واحد مسکونی در چهار ساختمان نیازمند مقاوم‌سازی جدی هستند و عملیات در سه ساختمان آغاز شده است.

وی گفت: در مجموع، از ۸۵۲۰ واحد آسیب‌دیده، تاکنون ۵۲۸۰ واحد تعیین تکلیف شده‌اند و همچنین چادر‌ها و میز‌های خدمت در ۳۵ موقعیت برای ارائه خدمات بهداشت، درمان و سلامت روان به شهروندان در جریان بحران مستقر شد.

وی با اشاره به روند بازسازی واحد‌های تجاری نیز گفت: در حوزه واحد‌های تجاری و اسکان اضطراری، همه موارد به‌صورت موردی و با هماهنگی مالکان تعیین تکلیف شده‌اند. برخی از این واحد‌ها با کمک شهرداری و برخی با سرمایه خود مالکان بازسازی می‌شوند و به دلیل ارزش بالای اقتصادی، ارقام بازسازی در برخی موارد قابل‌توجه است.

نصیری در ادامه درباره جبران خسارات وارد شده به اموال شهروندان، گفت: تا این لحظه هیچ منبعی برای پرداخت خسارات مربوط به اسباب منزل و خودرو‌ها به شهرداری یا شرکت‌های بیمه تخصیص داده نشده است.

وی افزود: شهرداری تهران برای کمک اولیه به خانواده‌های آسیب‌دیده، ۱۲۰۰ بن‌کارت ۲۵۰ میلیون ریالی میان آنها توزیع کرده تا بتوانند از ۱۶ قلم کالای ضروری، وسایل اولیه زندگی خود را تهیه و تا زمان تعیین خسارات اصلی، نیاز‌های فوری‌شان را تأمین کنند.

نصیری میزان خسارت وارده به خودرو‌ها را حدود ۱.۱ همت و به اثاثیه منازل حدود ۴ همت اعلام کرد و گفت: در مجموع، خسارات وارد شده در بخش شهری حدود ۱۳ همت برآورد می‌شود که ارقام دقیق اعلام می‌شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به گسترش وظایف و مسئولیت‌های این سازمان گفت: دبیرخانه پدافند غیرعامل شهرداری تهران پیش‌تر در معاونت امور مناطق شهرداری تهران مستقر بود، اما اکنون به سازمان مدیریت بحران منتقل شده و ما به‌طور رسمی دبیرخانه این کمیته شده‌ایم؛ موضوعی که با وجود بار سنگین و دشواری‌های اجرایی، در جهت یکپارچگی مأموریت‌های ایمنی شهری انجام شد.

وی افزود: همچنین حوزه HSE شامل سلامت، ایمنی و محیط‌زیست به مجموعه ما اضافه شده و امروز سازمان مدیریت بحران فقط یک نهاد واکنشی نیست؛ بلکه نهادی است که همزمان مأموریت‌های پدافند غیرعامل، ایمنی شهری و توسعه سامانه‌های پایش مخاطرات زمین، آب و هواشناسی را نیز دنبال می‌کند.

نصیری با بیان اینکه «در زمینه پایش ایمنی ساختمان‌ها نیز پیشرفت چشمگیری حاصل شده» اظهار کرد: از میان ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه شهر تهران که باید ارزیابی ایمنی یکپارچه برایشان انجام شود، تاکنون از ۸۶۰۶ ساختمان بازدید شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۹۴۴ ساختمان نیازمند مقاوم‌سازی یا تخریب هستند. این عدد به‌صورت هفتگی به‌روز می‌شود و ما متعهدیم تا پایان همین دوره مدیریت شهری، کل ۱۶ هزار ساختمان را ارزیابی کنیم تا این پرونده به دوره بعدی موکول نشود.

او توضیح داد: پس از انجام ارزیابی‌ها، گزارش‌ها بلافاصله به مناطق و نواحی شهرداری ارسال می‌شود تا مالکان برای اجرای اقدامات ایمنی احضار شوند و هیچ استثنایی در این روند وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با اشاره به ساختمان‌های نا ایمن در تهران گفت: تاکنون ۱۴۰ بیمارستان شامل ۵۷۶ ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. البته در چند مورد محدود از سوی برخی بیمارستان‌ها ممانعت از بازدید صورت گرفته که با همکاری دادستانی در حال پیگیری آن هستیم. همچنین ۳۵۸ مرکز درمانی، ۱۲۸۱ مدرسه و پیش‌دبستانی، ۳۱۸ مرکز آموزشی غیرمدرسه‌ای، ۵۱ مسجد و مرکز مذهبی، ۲۴۲۲ ساختمان تجاری و اداری، ۴۱ هتل و ۱۷ سینما نیز در این طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نصیری، در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت بازسازی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های درمانی و شهری پایتخت گفت: در حال حاضر عملیات بازسازی، مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی در ۱۲ بیمارستان شهر تهران آغاز شده است. این رقم فراتر از انتظار اولیه ما بوده و نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه همکاری مطلوبی داشته‌اند. من شخصاً بخشی از اسناد مربوط به این طرح‌ها را به قائم‌مقام وزیر بهداشت تقدیم کردم و روند همکاری ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای ایمن‌سازی افزود: برای مقاوم‌سازی نباید صرفاً به بودجه‌های نفتی نگاه کنیم. بودجه فعلی بسیار محدود است و اگر بخواهیم با نگاه سنتی پیش برویم، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. باید از الگو‌های نوین تأمین مالی، مشابه آنچه در حوزه بازسازی شهری در تهران تجربه شد، استفاده کنیم. با مدیریت صحیح و اولویت‌بندی درست، می‌توان بار مالی بازسازی را از دوش دولت برداشت و پروژه‌ها را با مشارکت مردم و بخش خصوصی به سرانجام رساند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به پیشنهاد جدید شهرداری تهران برای واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: شهردار تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که اگر دولت اختیار شش حوزه از جمله آموزش و پرورش، سلامت و بهداشت را به شهرداری واگذار کند، ما آمادگی داریم ظرف چند سال مدارس فرسوده را به مجتمع‌های آموزشی مدرن و نوساز تبدیل کنیم و خانه‌های بهداشت و مراکز درمانی را نیز به طور کامل نوسازی کنیم. تجربه کشور‌های توسعه‌یافته مانند ژاپن و اعضای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تحقق مدیریت واحد شهری نه تنها باعث تمرکز تصمیم‌گیری می‌شود، بلکه بهره‌وری و سرعت اقدام را نیز افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در برابر زلزله و سایر مخاطرات طبیعی تصریح کرد: در جلسه اخیر با وزیر کشور و ستاد مدیریت بحران کشور، تأکید کردم که تهران محکوم به نابودی در زلزله نیست. اگر امروز پیش از وقوع حادثه برنامه‌ریزی نکنیم، پس از بحران باید چندین برابر هزینه کنیم. بر همین اساس، ما برنامه‌ای ۱۰ ساله برای مقاوم‌سازی شریان‌های حیاتی و ساختمان‌های شهر تهران طراحی کرده‌ایم که توسط برجسته‌ترین اساتید دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه‌های معتبر تدوین شده است. این برنامه با برآورد مالی ۲.۱ میلیارد دلار شامل ۲۰ کلان‌طرح، ۸۲ طرح اجرایی و ۲۸۰ پروژه عملیاتی است.

به گفته نصیری، این طرح شش زیرساخت اصلی شهر را هدف قرار داده است: سوخت‌رسانی، برق، آب، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های اساسی شهری.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: برای اجرای این طرح، سالانه باید حدود ۱۲۵ همت از بودجه عمومی کشور اختصاص یابد. هزینه پیشگیری بسیار کمتر از خسارات پس از بحران است. حتی یک جان برای ما ارزشمند است و نمی‌توان از کنار جان مردم بی‌تفاوت گذشت. از سازمان برنامه و بودجه و مجلس انتظار داریم این برنامه در ردیف طرح‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی قرار گیرد.