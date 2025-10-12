همزمان با هفته فراجا مردم دیندار و متدین شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با ارسال فیلمی از نیرو‌های مرزبانی و انتظامی قدردانی و تشکر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیین‌های گرامیداشت هفته انتظامی، مردم ولایتمدار و دیندار شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با شعار «درود بر مرزبانان غیور وطن» از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی برای حفظ آرامش و امنیت کشور قدردانی کردند؛ صدایی واحد از قلب مرز‌ها تا قلب مردم طنین‌انداز شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجانی غربی

