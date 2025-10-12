باشگاه خبرنگاران جوان ـ اکبر بهنام جو در نشست با مدیران و معاونان ادارهکل پست استان، ضمن تبریک روزجهانی پست و تقدیر از عملکرد این مجموعه گفت: توسعه خدمات پستی را عاملی مؤثر در رشد اقتصادی، کاهش ترافیک شهری و حمایت از مشاغل خانگی دانست.
وی ادامه داد: گزارشهای ارائه شده نشان میدهد جایگاه قم در بخش ارتباطات و خدمات پستی ارتقا یافته و شاخصهای اقتصادی استان در این بخش روندی مثبت دارد.
وی با اشاره به افزایش سهم بخش خصوصی در خدمات پستی گفت: حدود ۷۰ درصد فعالیتهای پستی استان توسط بخش خصوصی انجام میشود و پس از دوران کرونا، روند ارسال غیرمستقیم و دیجیتالی مرسولات رشد چشمگیری داشته است.
استاندار قم با بیان اینکه نظام پستی نقش مؤثری در کاهش ترافیک شهری و صرفهجویی در زمان و هزینهها دارد، افزود: اگر خدمات پستی و الکترونیکی وجود نداشت، حجم رفتوآمد درونشهری بهمراتب بیشتر بود. این سیستم علاوه بر امنیت بالا، بستر مناسبی برای گسترش مراودات اقتصادی ایجاد کرده است.
بهنام جو با اشاره به اهمیت پیوند پست با حوزه گردشگری و صنایعدستی گفت: بسیاری از بانوان سرپرست خانوار در خانه تولیداتی دارند که برای عرضه و فروش آنها نیازمند سامانههای توزیع مطمئن هستند. همکاری ادارهکل پست با بخش گردشگری و کشاورزی استان میتواند موجب رونق تولیدات محلی و افزایش درآمد خانوارها شود.
وی بر لزوم ارائه ایدهها و پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود خدمات تأکید کرد و گفت: هر روز باید به سمت تکامل و بهتر شدن حرکت کنیم. پست میتواند با نوآوری در خدمات، به رشد اقتصاد مردمی و پویایی استان کمک کند.
استاندار قم از مدیران و کارکنان پست قم بهدلیل تلاشهای مستمرشان قدردانی کرد و افزود: ایجاد مشوق در بین کارکنان و حمایت از طرحها و ایدههای نو جهت ارتقای خدمات پستی و بهبود شاخصهای اقتصادی استان اثرگذاری مثبت دارد.