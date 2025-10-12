باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر) در پاسخ به تذکر کوچکینژاد نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزیر رفاه برای اجرای قانون مجلس درباره پرداخت کالابرگ، به گروهها و دهکهای هدف اقدام کند.
وی افزود: آخرین فرصت مجلس برای اجرای این قانون اواخر آبان است و وزارت رفاه و دولت باید در رابطه با کالابرگ تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند. مجلس بر اجرای کالابرگ نظارت داشته و پیگیری میکند.
جبار کوچکینژاد نماینده رشت و خمام در مجلس در تذکر خود گفت: مردم در یک فشار سخت اقتصادی قرار دارند؛ رئیس مجلس دو بار درباره کالابرگ الکترونیکی تذکر داد که مجلس دهم آن را تصویب کرده بود و در مجلس یازدهم پیگیری شد.
وی اظهار کرد: آقایان در کمیسیون تعهد دادند که کالابرگ را اجرایی کنند اکنون اجناس روزبهروز گران شده و سفره مردم در تامین کالای اساسی دچار بحران است؛ مجلس باید اقدام اساسی انجام دهد.