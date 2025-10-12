حاجی‌بابایی اعلام کرد آخرین فرصت برای اجرای قانون مجلس درباره پرداخت کالابرگ اواخر آبان است و وزارت رفاه باید تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر) در پاسخ به تذکر کوچکی‌نژاد نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزیر رفاه برای اجرای قانون مجلس درباره پرداخت کالابرگ، به گروه‌ها و دهک‌های هدف اقدام کند.

وی افزود: آخرین فرصت مجلس برای اجرای این قانون اواخر آبان است و وزارت رفاه و دولت باید در رابطه با کالابرگ تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند. مجلس بر اجرای کالابرگ نظارت داشته و پیگیری می‌کند.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت و خمام در مجلس در تذکر خود گفت: مردم در یک فشار سخت اقتصادی قرار دارند؛ رئیس مجلس دو بار درباره کالابرگ الکترونیکی تذکر داد که مجلس دهم آن را تصویب کرده بود و در مجلس یازدهم پیگیری شد.

وی اظهار کرد: آقایان در کمیسیون تعهد دادند که کالابرگ را اجرایی کنند اکنون اجناس روزبه‌روز گران شده و سفره مردم در تامین کالای اساسی دچار بحران است؛ مجلس باید اقدام اساسی انجام دهد.

۲۰:۵۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
ازطرف دولت خبری نیست
۱۲:۳۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 20 مهر 1404 - 12:35 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از خرداد ماه سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟

با گذشت‌ 3 سال، 6 ماه و 20 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
۱۲:۵۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
