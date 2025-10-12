دستگردی گفت: تیم ملی والیبال نشسته با چنین سطحی از افتخار و توانمندی، هنوز آکادمی یا کمپ تخصصی دائمی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم دستگردی، دبیر انجمن والیبال نشسته، درباره وضعیت فعلی والیبال نشسته کشور گفت: خوشبختانه جامعه والیبال نشسته از زمان شکلگیری تاکنون با تکیه بر توانمندی و انگیزه بالای ورزشکاران ایرانی به افتخارات بزرگی دست یافته است. امروز تیم ملی والیبال نشسته ایران مقتدرترین تیم جهان به شمار میرود و دنیا نگاه ویژهای به این تیم دارد و این موضوع حتما کار بچهها را سخت میکند جا دارد از همه کسانی که از گذشته تا امروز برای موفقیت این رشته تلاش کردهاند، قدردانی کنیم.
وی افزود: تیم ملی والیبال نشسته ایران تاکنون موفق شده است هشت عنوان قهرمانی جهان و هشت طلای پارالمپیک را به دست آورد؛ رکوردی که هیچ تیم دیگری در دنیا به آن دست نیافته است. حفظ این جایگاه و تداوم قهرمانیها نتیجه تلاش مربیان، بازیکنان و تمامی دستاندرکاران این رشته است.
دستگردی با اشاره به برخی چالشهای موجود گفت: متأسفانه با وجود این افتخارات، در سال ۱۴۰۴ تیم ملی نتوانست در مسابقات هلند و آمریکا شرکت کند و همچنین اردوی تدارکاتی را هم از دست داد. نکته مهمتر این است که تیمی با چنین سطح از افتخار و توانمندی، هنوز آکادمی یا کمپ تخصصی دائمی ندارد و این موضوع برای تیمی در جایگاه قهرمان جهان قابل قبول نیست.
او ادامه داد: مردم ایران این تیم را دوست دارند و نمیخواهند شاهد شکست آن باشند. در حال حاضر، هر ماه در یکی از استانها کمپ برگزار میکنیم، اما این در شأن تیمی در سطح جهانی نیست. تیم ملی نیازمند یک کمپ تخصصی دائمی با امکانات حرفهای است تا بتواند تمرینات خود را با ثبات و کیفیت بالاتری دنبال کند.
دبیر انجمن والیبال نشسته با اشاره به ضرورت حمایت مسئولان اظهار کرد: از جناب آقای دنیا مالی، وزیر محترم ورزش و جوانان تقاضا دارم برای تیمهای ملی والیبال نشسته آقایان و بانوان کمپ تخصصی ملی ایجاد کنند. این تیم نماد سربلندی، افتخار و توانمندی جانبازان و معلولین کشور است و شایسته بهترین امکانات میباشد.
وی درباره برنامههای آمادهسازی تیمها توضیح داد: از ابتدای امسال اردوهای متعددی برگزار کردهایم و تا پیش از شروع اعزامها هر ماه اردو خواهیم داشت.
وی همچنین در خصوص سایر برنامههای والیبال نشسته گفت: برگزاری مسابقات قهرمانی کشور آقایان و بانوان، مسابقات لیگ دسته یک و لیگ برتر و همچنین برنامههای استعدادیابی از جمله برنامههایی است که امسال انجام خواهد شد.
دستگردی در پایان با اشاره به توسعه والیبال نشسته ساحلی گفت: فدراسیون جهانی توجه ویژهای به والیبال نشسته ساحلی دارد و ما نیز در کشور در حال برنامهریزی برای گسترش این رشته هستیم. قصد داریم مسابقات و رویدادهایی را در این زمینه برگزار کنیم تا بتوانیم در این بخش نیز به جایگاه شایستهای دست یابیم.