دستگردی گفت: تیم ملی والیبال نشسته با چنین سطحی از افتخار و توانمندی، هنوز آکادمی یا کمپ تخصصی دائمی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم دستگردی، دبیر انجمن والیبال نشسته، درباره وضعیت فعلی والیبال نشسته کشور گفت: خوشبختانه جامعه والیبال نشسته از زمان شکل‌گیری تاکنون با تکیه بر توانمندی و انگیزه بالای ورزشکاران ایرانی به افتخارات بزرگی دست یافته است. امروز تیم ملی والیبال نشسته ایران مقتدرترین تیم جهان به شمار می‌رود و دنیا نگاه ویژه‌ای به این تیم دارد و این موضوع حتما کار بچه‌ها را سخت می‌کند جا دارد از همه کسانی که از گذشته تا امروز برای موفقیت این رشته تلاش کرده‌اند، قدردانی کنیم. 

وی افزود: تیم ملی والیبال نشسته ایران تاکنون موفق شده است هشت عنوان قهرمانی جهان و هشت طلای پارالمپیک را به دست آورد؛ رکوردی که هیچ تیم دیگری در دنیا به آن دست نیافته است. حفظ این جایگاه و تداوم قهرمانی‌ها نتیجه تلاش مربیان، بازیکنان و تمامی دست‌اندرکاران این رشته است.

دستگردی با اشاره به برخی چالش‌های موجود گفت: متأسفانه با وجود این افتخارات، در سال ۱۴۰۴ تیم ملی نتوانست در مسابقات هلند و آمریکا شرکت کند و همچنین اردوی تدارکاتی را هم از دست داد. نکته مهم‌تر این است که تیمی با چنین سطح از افتخار و توانمندی، هنوز آکادمی یا کمپ تخصصی دائمی ندارد و این موضوع برای تیمی در جایگاه قهرمان جهان قابل قبول نیست.

او ادامه داد: مردم ایران این تیم را دوست دارند و نمی‌خواهند شاهد شکست آن باشند. در حال حاضر، هر ماه در یکی از استان‌ها کمپ برگزار می‌کنیم، اما این در شأن تیمی در سطح جهانی نیست. تیم ملی نیازمند یک کمپ تخصصی دائمی با امکانات حرفه‌ای است تا بتواند تمرینات خود را با ثبات و کیفیت بالاتری دنبال کند.

دبیر انجمن والیبال نشسته با اشاره به ضرورت حمایت مسئولان اظهار کرد: از جناب آقای دنیا مالی، وزیر محترم ورزش و جوانان تقاضا دارم برای تیم‌های ملی والیبال نشسته آقایان و بانوان کمپ تخصصی ملی ایجاد کنند. این تیم نماد سربلندی، افتخار و توانمندی جانبازان و معلولین کشور است و شایسته بهترین امکانات می‌باشد.

وی درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌ها توضیح داد: از ابتدای امسال اردو‌های متعددی برگزار کرده‌ایم و تا پیش از شروع اعزام‌ها هر ماه اردو خواهیم داشت. 

وی همچنین در خصوص سایر برنامه‌های والیبال نشسته گفت: برگزاری مسابقات قهرمانی کشور آقایان و بانوان، مسابقات لیگ دسته یک و لیگ برتر و همچنین برنامه‌های استعدادیابی از جمله برنامه‌هایی است که امسال انجام خواهد شد. 

دستگردی در پایان با اشاره به توسعه والیبال نشسته ساحلی گفت: فدراسیون جهانی توجه ویژه‌ای به والیبال نشسته ساحلی دارد و ما نیز در کشور در حال برنامه‌ریزی برای گسترش این رشته هستیم. قصد داریم مسابقات و رویداد‌هایی را در این زمینه برگزار کنیم تا بتوانیم در این بخش نیز به جایگاه شایسته‌ای دست یابیم.

برچسب ها: والیبال نشسته ، تیم ملی والیبال نشسته
خبرهای مرتبط
اردوی والیبال نشسته ایران در مشهد بعد از یکسال تعطیلی
بازدید کارگری از اردوی تیم والیبال نشسته زنان
پرونده اعزام به آمریکا بسته شد؛
غیبت رسمی ایران در جام جهانی والیبال نشسته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
آخرین اخبار
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
هاشمی: ۶۰ درصد اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شده است
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
براری: از لحاظ مدالی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشتیم
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با خیبر خرم آباد شد
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل
دنیامالی: دولت اجازه واگذاری مجموعه تنیس استقلال را نخواهد داد + فیلم
روح الله رستمی یک کیلو کم آورد؛ قهرمان پارالمپیک دوم جهان شد
تمرین بدنی تیم ملی فوتبال در دوبی/ ملی‌پوشان عصر امروز در باشگاه النصر
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
شمسایی: بزرگ‌ترین حریف تیم ملی فوتسال «بدشانسی» است
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
ستارگان ملی تانزانیا راهی دبی شدند؛ نگرانی فوتبال‌دوستان از اولویت‌بندی فدراسیون
اعلام برنامه رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال جهان
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
دبیر انجمن والیبال نشسته: مقتدرترین تیم دنیا نیازمند کمپ تخصصی است
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
مدال طلا و نقره پینگ‌پنگ‌بازان ایران در کانتندر تونس