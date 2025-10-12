باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سردار حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در جمع خبرنگاران نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان مدیریت بحران در سراسر کشور اظهار داشت: این همایش با هدف هم‌افزایی، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای مدیریت بهتر بحران‌های احتمالی برگزار شد.

وی افزود: امروز برای نخستین بار طی چند دهه گذشته، کلیه مسئولان و مدیران حوزه مدیریت بحران کشور گرد هم آمدند تا با نگاهی واحد، زمینه‌ساز شکل‌گیری خانواده‌ای منسجم در مدیریت بحران باشند. هدف ما ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها در زمان وقوع حوادث است تا بتوانیم در شرایط بحرانی، تصمیمات دقیق‌تر و واکنش‌های سریع‌تری داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر لزوم دستیابی به ادبیات مشترک میان نهاد‌های مسئول، گفت: یکی از مباحث اصلی این گردهمایی، وحدت رویه در اجرا و تصمیم‌سازی بود. به همین منظور، کلیه قوانین، اسناد بالادستی، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه‌های نهایی آن امروز به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد تا همه بر پایه یک خوانش و برداشت مشترک عمل کنند.

ساجدی‌نیا تصریح کرد: سازمان مدیریت بحران کشور به‌عنوان محور هماهنگی، وظیفه دارد ضمن هدایت اقدامات در زمان بحران، بر اجرای کامل وظایف دستگاه‌ها نظارت کند. ازاین‌رو، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌ها از ارکان اصلی دستور کار ماست.

وی همچنین از همکاری سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبارات ویژه حوزه پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث خبر داد و افزود: تخصیص منابع مالی مشخص به طرح‌های مرتبط با مدیریت بحران می‌تواند نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای آمادگی کشور ایفا کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که نتایج این گردهمایی گامی مؤثر در جهت ارتقای آمادگی ملی باشد و گفت: با همدلی، تعامل و برنامه‌ریزی مشترک، می‌توانیم خدمات مؤثرتری به مردم ارائه داده و در مسیر کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه گام برداریم.