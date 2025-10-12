رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد که هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، کلید مدیریت موفق بحران‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سردار حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در جمع خبرنگاران نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان مدیریت بحران در سراسر کشور اظهار داشت: این همایش با هدف هم‌افزایی، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای مدیریت بهتر بحران‌های احتمالی برگزار شد.

وی افزود: امروز برای نخستین بار طی چند دهه گذشته، کلیه مسئولان و مدیران حوزه مدیریت بحران کشور گرد هم آمدند تا با نگاهی واحد، زمینه‌ساز شکل‌گیری خانواده‌ای منسجم در مدیریت بحران باشند. هدف ما ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها در زمان وقوع حوادث است تا بتوانیم در شرایط بحرانی، تصمیمات دقیق‌تر و واکنش‌های سریع‌تری داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر لزوم دستیابی به ادبیات مشترک میان نهاد‌های مسئول، گفت: یکی از مباحث اصلی این گردهمایی، وحدت رویه در اجرا و تصمیم‌سازی بود. به همین منظور، کلیه قوانین، اسناد بالادستی، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه‌های نهایی آن امروز به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد تا همه بر پایه یک خوانش و برداشت مشترک عمل کنند.

ساجدی‌نیا تصریح کرد: سازمان مدیریت بحران کشور به‌عنوان محور هماهنگی، وظیفه دارد ضمن هدایت اقدامات در زمان بحران، بر اجرای کامل وظایف دستگاه‌ها نظارت کند. ازاین‌رو، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌ها از ارکان اصلی دستور کار ماست.

وی همچنین از همکاری سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبارات ویژه حوزه پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث خبر داد و افزود: تخصیص منابع مالی مشخص به طرح‌های مرتبط با مدیریت بحران می‌تواند نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای آمادگی کشور ایفا کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که نتایج این گردهمایی گامی مؤثر در جهت ارتقای آمادگی ملی باشد و گفت: با همدلی، تعامل و برنامه‌ریزی مشترک، می‌توانیم خدمات مؤثرتری به مردم ارائه داده و در مسیر کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه گام برداریم.

برچسب ها: وزارت کشور ، مدیریت بحران کشور ، گردهمایی مدیران
خبرهای مرتبط
درخواست نجار از استانداران برای مقابله با حوادث طبیعی احتمالی در ایام سال نو
گردهمایی مدیران مراکز رشد منطقه دو زیست بوم فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی
دیدار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با خانواده های جان باختگان سیل فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران + فیلم
هدیه تولد شوم
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
دادگاه‌های صلح گامی مؤثر در تسریع رسیدگی و گسترش سازش میان مردم
آخرین اخبار
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها
جزییات بهره‌برداری از گام دوم مسیر سرزندگی تا پایان سال
آغاز فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
رونمایی از محل بازداشت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران پهلوی
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
پیگیری تا حصول نتیجه؛ مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
چمران: فروش اضافه طبقات در هیچ کجای شهر نداریم
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
پیشگیری و آموزش، اولویت اصلی مدیریت بحران
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
هدیه تولد شوم
اگر اخذ اجازه ولی یا قیم برای خروج از کشور ممکن نباشد تکلیف چیست؟
دادگاه‌های صلح گامی مؤثر در تسریع رسیدگی و گسترش سازش میان مردم
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران + فیلم
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
پرونده فساد چای دبش به سرانجام رسید
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود