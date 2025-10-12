نایب‌رئیس مجلس اعلام کرد با توجه به اهمیت موضوع cft، مجلس روز سه‌شنبه با قید دوفوریت در این رابطه اظهارنظر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) در تذکری شفاهی گفت: از اینکه مردم غزه توانستند قلدر‌های عالم را پای میز مذاکره بکشانند به مردم و جوامع اسلامی به ویژه جبهه پرافتخار مقاومت تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید شأن والای خود را حفظ و پاسداری کند، تصویب cft در این شرایط نه متناسب با شرایط بین‌المللی است و نه با شرایط داخلی سازگار است، همچنین اظهار نظر شخصی برخی از افراد در مجمع تشخیص در حوزه عفاف و حجاب هیچ توجیه مناسبی ندارد امروز دشمن به دنبال ایجاد چالش بین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان منتخبان رهبری عزیز و مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبان مردم است باید از این احساس با تدبیر پرهیز کرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: ریاست جمهور جناب آقای پزشکیان! حضرت عالی بار‌ها فرموده‌اید میثاق ملی ما برنامه توسعه هفتم است متاسفانه امروز دولت اعلام کرده مواد و احکام زیادی از این برنامه را توانایی اجرا ندارد در این مواردی که قابلیت اجرا ندارد ضمن اینکه از نظر مجلس با مدیریت صحیح می‌توان آن را انجام داد، زیرا برنامه بر اساس واقعیت‌های میدان و ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی با مشارکت مردم عزیز نگاشته شده است، اما خواهشمندم مباحث فرهنگی مواد و احکام فرهنگی که نیاز به بودجه کلان ندارد از این موارد استثنا بشود امروز نخبگان و تشکل‌های مردمی آمادگی دارند تمام احکام فرهنگی برنامه‌ای توسعه هفتم را انجام داده و به دولت جمهوری اسلامی کمک بکنند این موارد را خواهش می‌کنم از موارد استثنا خارج بکنند، محوریت رشد و ارتقای کشور برگشت به حوزه فرهنگی و معنوی و ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه اسلامی دارد باشد.

حاجی بابایی نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: با توجه به اهمیت موضوع cft، مجلس روز سه‌شنبه با قید دوفوریت در این رابطه اظهارنظر خواهد کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
