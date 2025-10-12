رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان قروه از آغاز عملیات تعریض و ارتقای ایمنی پل چمشور در محور دلبران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی - وریا محمدی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان قروه با اشاره به پر حادثه بودن محل پل چمشور ( کیلومتر ۱۲ محور قروه–دلبران) که به عنوان یکی از نقاط بحرانی و حادثه‌خیز شهرستان, تلقی می گردد گفت: در پاسخ به مصوبات کمیسیون ایمنی راههای حمل‌ونقل استان ، این اداره با رویکردی چندلایه، اقداماتی را در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت به اجرا گذاشته است.

وی اقدامات کوتاه مدت را شامل؛ احداث ۴ عدد سرعت‌کاه استاندارد در دو طرف پل و رنگ‌آمیزی سرعت‌کاه‌ها مطابق دستورالعمل‌های ایمنی, نصب ۸ عدد رفلکتور چشم‌گربه‌ای عرضی قبل و بعد از سرعت‌کاه‌ها, اجرای خط‌کشی عرضی در ۲۰ مقطع با فاصله ۶۰ متر از سرعت‌کاه‌ها, خط‌کشی آکس و حاشیه در دو طرف مسیر, نصب ۱۰ عدد تابلو هشداردهنده سرعت‌کاه و محدودیت سرعت, اجرای ۳۰ ردیف شیار لرزاننده عرضی در ۶ مقطع قبل و بعد از پل عنوان کرد.

محمدی در ادامه به اقدامات بلندمدت(درحال اجرا) که عملیات تعریض و احداث پل جدید و دسترسی‌های آن با اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال توسط پیمانکار شروع شده اشاره کرد و افزود: این اقدامات، با هدف اصلاح هندسی، افزایش دید رانندگان، و کاهش احتمال برخورد در شرایط بحرانی طراحی شده‌اند.

وی اشاره ای هم مساعدت معدن طلای زرکوه داشت که طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از محل مسئولیت‌های اجتماعی مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال جهت تعریض و روکش محور دلبران هزینه شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان قروه در پایان ضمن بیان این مطلب که ایمنی، فقط با آسفالت و تابلو حاصل نمی‌شود, بلکه با آگاهی، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ‌سازی در کنار زیرساخت، معنا پیدا می‌کند, از رانندگان خواست به مواردی چون؛ پایبند بودن به سرعت مجاز, پرهیز از سبقت‌های غیرقانونی , با دقت بیشتر رانندگی کردن در شرایط جوی نامساعد و توجه به علائم هشداردهنده را رعایت کنند.

برچسب ها: کردستان ، نقطه حادثه خیز ، راهداری
