باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهمن عبدالهی در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه اکسپو شیراز با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد در استان فارس، گفت: خوشحالم که در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان استانی حضور دارم. برگزاری این نمایشگاه اقدامی هوشمندانه و به‌موقع است که با تدبیر استاندار فارس و سایر مسئولان در مقطع کنونی برگزار می‌شود.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی ضرورتی دوچندان دارد. با توجه به وضعیت اقتصادی جهان و نیاز کشور به توسعه صادرات غیرنفتی، این رویداد می‌تواند بستر مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و افزایش مبادلات اقتصادی ایران با کشور‌های منطقه فراهم کند.

عبدالهی در ادامه به ارائه آماری از وضعیت صادرات کشور پرداخت و گفت: در دو سال گذشته وضعیت تراز تجاری کشور بهبود یافته است. در سال ۱۴۰۳ صادرات ایران حدود ۵۸ میلیارد دلار و واردات ۷۴ میلیارد دلار بوده و تراز تجاری کشور به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسیده بود. خوشبختانه در شش ماهه نخست امسال نیز تراز تجاری مثبت دو میلیارد دلار ثبت شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

او افزود: هر دلار حاصل از صادرات برای اقتصاد ملی ارزشمند است. خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند رشد صادرات کشور رو به بهبود بوده و طبق آمار، در هشت‌ماهه نخست سال، صادرات ایران به ۲۸ میلیارد دلار رسیده که تراز مثبت شش میلیارد دلاری را به همراه داشته است.

عبدالهی با اشاره به اهمیت بازار کشور‌های همسایه و حوزه خلیج فارس گفت: بازار کشور‌های عربی یکی از فرصت‌های مهم برای صادرات ایران است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد از کل صادرات ایران به دو کشور امارات و عراق اختصاص داشت؛ به‌طوری‌که صادرات به امارات حدود ۷ میلیارد دلار و به مجموع کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بود. این ارقام نشان می‌دهد که بازار‌های منطقه‌ای، مستعد گسترش تعاملات اقتصادی هستند و ایران می‌تواند با تکیه بر مشترکات فرهنگی و مذهبی، روابط خود را با این کشور‌ها تقویت کند.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: فعالیت فعالان اقتصادی در کنار حمایت دولت می‌تواند ضامن موفقیت صادرات باشد. وزارت امور خارجه باید نقش فعال‌تری در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایفا کند؛ چراکه در سراسر دنیا دیپلماسی کشور‌ها در خدمت اقتصادشان است و سیاست خارجی باید پشتیبان فعالان اقتصادی باشد.

او با اشاره به ضرورت تقویت نقش دولت در حمایت از صادرات گفت: دولت باید با برنامه‌ریزی منسجم، از صادرکنندگان حمایت بیشتری کند. رئیس‌جمهور و دستگاه‌های مرتبط تاکنون اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه انجام داده‌اند، اما انتظار می‌رود حمایت‌ها در حوزه تأمین مالی، تسهیلات صادراتی و رفع موانع اداری تقویت شود.

عبدالهی ادامه داد: صادرات باید از خام‌فروشی فاصله بگیرد و به سمت فروش کالا‌های دارای ارزش افزوده حرکت کند. صادرات مواد خام نه‌تنها برای کشور سود پایدار ندارد بلکه فرصت‌های توسعه فناوری و اشتغال را نیز از بین می‌برد. مسیر آینده صادرات باید بر پایه کالا‌های دانش‌بنیان، صنایع تبدیلی و محصولات فناورانه استوار شود تا ارزش اقتصادی بیشتری برای کشور ایجاد گردد.

رئیس اتاق تعاون ایران با ابراز امیدواری نسبت به آثار مثبت برگزاری اکسپو شیراز گفت: برگزاری این نمایشگاه می‌تواند منشأ اثرات ماندگار در مسیر توسعه صادرات، به‌ویژه در بازار‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس باشد و زمینه‌ساز تحکیم روابط اقتصادی منطقه‌ای و تقویت جایگاه ایران در تجارت جهانی شود.