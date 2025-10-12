باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی - محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری علمی درخصوص معدن بوکسیت تاش گفت: گزارش‌های کارشناسی دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، در برخی موارد دارای نتایج متفاوت و حتی متناقض است و در چنین شرایطی تصمیم‌گیری شتاب‌زده به صلاح نیست.

وی افزود: تا پیش از دستیابی به جمع‌بندی نهایی و مستند در سطح ملی، فعالیت اجرایی در معدن تاش متوقف خواهد ماند. این تصمیم با هماهنگی کامل نهادهای ذی‌ربط اتخاذ شده و تا اعلام نظر نهایی مراجع ملی ادامه دارد.

استاندار سمنان توقف فعلی را اقدامی مسئولانه در راستای صیانت از محیط زیست، حفظ سرمایه‌های طبیعی و تقویت اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید با اتکا به داده‌های علمی و نظر نهادهای تخصصی صورت گیرد.