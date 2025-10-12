فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی آبان برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در جلسه شورای مدیران معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان، از آغاز فستیوال ملی جوانان ایران در مناطق کم برخوردار کشور خبر داد و تأکید کرد: «این فستیوال با هدف تقویت نشاط اجتماعی، وفاق ملی، توسعه مهارت‌های جوانان و خدمت‌رسانی به کودکان بازمانده از تحصیل برگزار می‌شود و خدمات ویزیت، تامین داروی رایگان و درمان توسط تیم پزشکان و به همراه کمیته سلامت شبکه ایران یاران جوان و اعضای داوطلب آن ارائه خواهد شد.»

رحیمی با اشاره به حضور مشاوران خانواده در کنار تیم‌های پزشکی و داوطلبان افزود: «اجرای فستیوال ملی جوانان در استان سیستان و بلوچستان، علاوه بر ترویج همدلی و مسئولیت اجتماعی، بستری برای مشارکت جوانان در فرآیند‌های توسعه و پیشرفت کشور فراهم می‌آورد و موجبات افزایش اعتماد عمومی و انسجام ملی را ایجاد می‌کند.»

معاون امور جوانان اعلام کرد که این فستیوال در آبان‌ماه امسال برگزار خواهد شد تا الگویی از مشارکت داوطلبانه، نشاط اجتماعی و وفاق ملی در سراسر کشور شکل گیرد.

برچسب ها: امور جوانان ، فستیوال
خبرهای مرتبط
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
جوان‌سازی سمن‌ها؛ مأموریت ویژه معاونت جوانان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران + فیلم
هدیه تولد شوم
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
دادگاه‌های صلح گامی مؤثر در تسریع رسیدگی و گسترش سازش میان مردم
آخرین اخبار
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها
جزییات بهره‌برداری از گام دوم مسیر سرزندگی تا پایان سال
آغاز فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
رونمایی از محل بازداشت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران پهلوی
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
پیگیری تا حصول نتیجه؛ مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
چمران: فروش اضافه طبقات در هیچ کجای شهر نداریم
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
پیشگیری و آموزش، اولویت اصلی مدیریت بحران
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
هدیه تولد شوم
اگر اخذ اجازه ولی یا قیم برای خروج از کشور ممکن نباشد تکلیف چیست؟
دادگاه‌های صلح گامی مؤثر در تسریع رسیدگی و گسترش سازش میان مردم
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران + فیلم
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
پرونده فساد چای دبش به سرانجام رسید
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود