فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی آبان برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در جلسه شورای مدیران معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان، از آغاز فستیوال ملی جوانان ایران در مناطق کم برخوردار کشور خبر داد و تأکید کرد: «این فستیوال با هدف تقویت نشاط اجتماعی، وفاق ملی، توسعه مهارت‌های جوانان و خدمت‌رسانی به کودکان بازمانده از تحصیل برگزار می‌شود و خدمات ویزیت، تامین داروی رایگان و درمان توسط تیم پزشکان و به همراه کمیته سلامت شبکه ایران یاران جوان و اعضای داوطلب آن ارائه خواهد شد.»

رحیمی با اشاره به حضور مشاوران خانواده در کنار تیم‌های پزشکی و داوطلبان افزود: «اجرای فستیوال ملی جوانان در استان سیستان و بلوچستان، علاوه بر ترویج همدلی و مسئولیت اجتماعی، بستری برای مشارکت جوانان در فرآیند‌های توسعه و پیشرفت کشور فراهم می‌آورد و موجبات افزایش اعتماد عمومی و انسجام ملی را ایجاد می‌کند.»

معاون امور جوانان اعلام کرد که این فستیوال در آبان‌ماه امسال برگزار خواهد شد تا الگویی از مشارکت داوطلبانه، نشاط اجتماعی و وفاق ملی در سراسر کشور شکل گیرد.