باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، آخرین وضعیت توسعه پروژه «مسیر سرزندگی»، با حضور معاون شهردار تهران بازدید و بررسی شد.

در بازدید اخیر، شهرداران مناطق ۲، ۳ و ۶ شهرداری تهران، مدیران عامل سازمان‌های «حمل‌ونقل و ترافیک»، «مشاور فنی و مهندسی» و «مهندسی و عمران» شهر تهران، سرپرست «سازمان بوستان‌ها و فضای سبز» و مدیران کل حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری نیز حضور داشتند.

بر این اساس، مطالعات و اقدامات اجرایی برای توسعه «مسیر سرزندگی» به فضای سبز مجاور مسیر ۴۷ کیلومتری بهره‌برداری شده، مورد تبادل نظر و ارزیابی قرار گرفت.

سجاد محمدعلی‌نژاد معاون شهردار تهران، اتصال بوستان‌ها به یکدیگر و گسترش فضای سبز به منظور «ایجاد شبکه یکپارچه پیاده‌راهی و وسایل نقلیه پاک» را از هدف‌گذاری‌های مهم و مورد تأکید مدیریت شهری برشمرد که تحقق آن، نیازمند اقدام هماهنگ مدیران شهری است.

وی در ادامه بر اهمیت رفع موانع اجرایی و توسعه قطعه نخست مسیر سرزندگی به بوستان‌های مجاور تأکید کرد و خواستار توجه ویژه و اقدام متناسب با زمان‌بندی اجرای فاز‌های جدید، از سوی تمامی متولیان پروژه شد.

در ادامه شهردار منطقه ۲ تهران، بازخورد‌های مردمی نسبت به بهره‌برداری قطعه نخست مسیر سرزندگی به طول ۴۷ کیلومتر در شمال غرب تهران را مرور کرد و در ادامه گزارش توسعه این مسیر یکپارچه و اتصال آن به بوستان‌های گفت‌و‌گو و گل‌ها و همچنین برج میلاد را ارائه کرد.

در ادامه شهرداران مناطق ۳ و ۶ و مدیران عامل معاونت فنی و عمرانی شهرداری، آخرین وضعیت مطالعات و عملیات اجرایی گسترش مسیر سرزندگی به «ملاصدرا و میدان ونک» و همچنین «اتصال بوستان گفت‌و‌گو به امیرآباد» را از طریق پل‌های پیاده‌راهی بر روی بزرگراه شهید چمران بازگو کردند.

به گفته معاون شهردار تهران، اتصال بوستان گفت‌و‌گو به امیرآباد و محدوده کوی دانشگاه از دو طریق دنبال خواهد شد تا دسترسی مطلوب و پرتقاضای ارتباط میان متروی بوستان گفت‌و‌گو تا امیرآباد شمالی ایجاد شود.

محمدعلی‌نژاد در ادامه با اشاره به اهمیت تمرکز بر پروژه‌های سازگار با نشاط و سرزندگی شهر، خواستار تسریع در انجام اقدامات اجرایی این پروژه شد و حمایت و پشتیبانی معاونت مالی و اقتصاد شهری از هرگونه اقدام در این پروژه اولویت‌دار را یادآور شد.

بر اساس این گزارش، در پایان مقرر شد، با اتصال بوستان‌های مجاور بزرگراه‌های شهید چمران و شهید همت، بهسازی فضای سبز و نصب تجهیزات، محدوده مسیرسرزندگی تا پایان سال جاری به ۱۰۰ کیلومتر افزایش یابد.

گفتنی است، گام نخست پروژه اولویت‌دار مسیر سرزندگی به طول ۴۷ کیلومتر، ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید و فاز‌های توسعه‌ای آن به تدریج در حال احداث است.

