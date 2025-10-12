باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع آگاه به الجزیره گفته‌اند که خانواده‌های فلسطینی‌هایی که قرار است از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند، تماس‌هایی از مقامات اسرائیلی دریافت کرده‌اند که به آنها هشدار می‌دهد که آزادی اسرای خود را جشن نگیرند.

در فوریه امسال نیز اسرائیلی‌ها به فلسطینی‌ها در مورد جشن گرفتن آزادی اسرا هشدار داده و مقامات رژیم صهیونیستی هرگونه تلاش برای استقبال از اسرا را ممنوع کرده بودند.

ارتش اسرائیل تنها یک روز پس از آزادی اشرف زغیر، یک فلسطینی ۴۶ ساله که از ۲۳ سالگی زندانی شده بود و شش حکم حبس ابد را می‌گذراند، عملیاتی تلافی‌جویانه را آغاز کرد. هنگامی که همسایگان و اعضای خانواده آزادی زغیر را در ۲۵ ژانویه جشن گرفتند، مقامات برادرش امیر، پدر چهار فرزند را دستگیر کردند.

منبع: الجزیره