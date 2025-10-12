باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال جهان (امید) روز‌های ۲۸ مهر لغایت ۵ آبان ماه سال جاری در شهر نوی ساد صربستان برگزار می‌شود.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۷ مهرماه:

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

دوشنبه ۲۸ مهرماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

سه شنبه ۲۹ مهرماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۳۰ مهرماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

پنج شنبه اول آبان ماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۱: شانس مجدد روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

جمعه ۲ آبان ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

شنبه ۳ آبان ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۴ آبان ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۱، ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۵ آبان ماه:

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد