باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال جهان (امید) روزهای ۲۸ مهر لغایت ۵ آبان ماه سال جاری در شهر نوی ساد صربستان برگزار میشود.
برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
یکشنبه ۲۷ مهرماه:
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
دوشنبه ۲۸ مهرماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
سه شنبه ۲۹ مهرماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
چهارشنبه ۳۰ مهرماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کشتی فرنگی
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
پنج شنبه اول آبان ماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۱: شانس مجدد روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
جمعه ۲ آبان ماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
شنبه ۳ آبان ماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه ۴ آبان ماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۱، ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
دوشنبه ۵ آبان ماه:
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۶۵، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد