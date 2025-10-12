باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی ساده گفت: بر اساس اعلام فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، فاطمه خلیلی و نسترن فراهانی از ۳۰ مهر تا پنجم آبانماه در اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان که در تهران برگزار میشود، حضور خواهند داشت.
وی هدف از برگزاری این اردو را آمادهسازی ملیپوشان برای رقابتهای پیشروی بینالمللی عنوان کرد و گفت: حضور بازیکنان قمی در ترکیب تیم ملی، نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش بانوان قم در رشته هندبال است.
رییس هیات هندبال قم خاطرنشان کرد: فاطمه خلیلی و نسترن فراهانی از چهرههای برجسته هندبال ایران به شمار میروند که پیشتر نیز در رقابتهای آسیایی و بینالمللی، عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشتهاند.
ساده با بیان اینکه هیات هندبال قم حمایت از استعدادهای بانوان را یکی از اولویتهای خود میداند، افزود: توسعه زیرساختها، تقویت باشگاههای فعال و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی از جمله اقداماتی است که در مسیر رشد و ارتقای هندبال بانوان قم دنبال میشود.
وی ابراز امیدواری کرد حضور نمایندگان قم در ترکیب تیم ملی، زمینهساز انگیزه بیشتر برای دختران ورزشکار استان در مسیر پیشرفت و حضور در سطوح بالای ملی و بینالمللی گردد.
قم دارای ۵۳ هزار ورزشکار بیمهشده فعال است و در حال حاضر بیش از ۵۲۰ باشگاه ورزشی دارای مجوز رسمی در سطح این استان فعالیت میکنند، همچنین حدود ۹۰ مکان ورزشی در اختیار ادارهکل ورزش و جوانان استان قرار دارد که بیشتر آنها بهصورت خانههای ورزشی در اختیار هیاتهای ورزشی قرار گرفتهاست.
منبع:ورزش و جوانان قم