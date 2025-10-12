معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از آغاز فرایند پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات پیش ثبت نام حج تمتع از ساعت ۱۰ صبح امروز ۲۰ مهر ماه در سراسر کشور به صورت الکترونیکی آغاز شد. مسئولان سازمان حج و زیارت در آغاز مرحله پیش ثبت نام با حضور در سالن مانیتورینگ از روند نام نویسی که به صورت غیر حضوری انجام می‌گیرد بازدید کردند.

اکبر رضایی در حاشیه این بازدید در گفتگویی اظهار کرد: عملیات پیش ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج ۱۴۰۵ از امروز آغاز شده و طبق اطلاعیه ابتدا تمامی متقاضیانی که اسناد ثبت نامی تا پایان شهریور ماه سال ۸۶ را در اختیار دارند، می‌توانند به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت مراجعه و نسبت به انجام پیش ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: قطعی شدن پیش ثبت نام منوط به بروز رسانی اطلاعات متقاضیان و سپس پرداخت مبلغ علی الحساب می‌باشد.

معاون حج و عمره سازمان تصریح کرد: متقاضیانی که در روز‌های اولیه به سامانه مراجعه کرده و پیش ثبت نام خود را قطعی کنند در زمان انتخاب کاروان در اولویت قرار دارند بنابراین ۱۰ روز نخست اولیه پیش ثبت نام تاثیرگذار است.

منبع: حج و زیارت