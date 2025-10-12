اعضای تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران در دیدار تدارکاتی امروز وارد شهر دبی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا در یک دیدار تدارکاتی، روز سه‌شنبه ۲۲ مهر از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در شهر دبی به مصاف هم خواهند رفت.

طبق اعلام رسانه‌های تانزانیا، اعضای تیم ملی این کشور فرودگاه دارالسلام را به مقصد امارات ترک کرده‌اند تا دو روز پیش از بازی با ایران وارد کشور میزبان شوند.

پیش‌تر نیز فدراسیون فوتبال تانزانیا اجازه خروج هیچ یک از بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را نداده بود تا تیم با تمام قوا در دیدار مقابل ایران حاضر شود. این تصمیم باعث شد تا علاقه‌مندان فوتبال در تانزانیا نسبت به فدراسیون اعتراض کنند و بر این باورند که در شرایط کنونی مسابقات باشگاهی باید اولویت بیشتری نسبت به دیدار‌های ملی داشته باشند.

لازم به ذکر است که این دیدار، دومین بازی ایران در فیفادی جاری خواهد بود. در بازی نخست، شاگردان امیر قلعه‌نویی شامگاه جمعه ۱۸ مهر در ورزشگاه ولگوگراد آرنا با نتیجه ۲ بر یک مغلوب تیم ملی روسیه شدند.

