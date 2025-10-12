علی نبیان گفت: طبق تاکید رییس جمهور منبی بر کاهش دغدغه‌های مسکن محرومان در سال گذشته احداث ۵۰ هزار مسکن در کشور در مدت سه سال مورد تفاهم قرار گرفت و تا امروز زمین ۴۵ هزار واحد تامین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نبیان روز یکشنبه در جلسه بررسی مسائل نهضت ملی مسکن در استانداری اردبیل اظهار کرد: در حوزه مسکن چهار قانون بالا دستی تامین مسکن جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن، ایثارگران و محرومان را داریم که این مورد اخیر بسیار مورد توجه مقام معظم رهبری، دولت و وزیر راه و شهرسازی است.

وی افزود: در استان اردبیل از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکن محرومان ، زمین ۷۸۰ مسکن تامین شده و زمین حدود ۲۰۰ واحد دیگر نیز طی یکی دو ماه آینده تامین خواهد شد و بعد از آن کسری ۴۰۰ واحد را خواهیم داشت که البته در استان اردبیل تلاش می‌شود تا بخشی از این کسری را برطرف شود.

وی ادامه داد: تولید مسکن فقط در حوزه وزارت راه نیست و این را باید همه بپذیریم ، تامین زمین مربوط به وزارت راه و شهرسازی است اما تسهیلات مربوطه را بانک‌ها برعهده دارند و خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکونی نیز در حوزه وزارت نیرو، نفت، گاز است ، بنابراین باید تمام خدمات برای تکمیل مسکن فراهم شود.

۴۰ هزار میلیارد ریال برای آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن تامین شد

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در حوزه آب و فاضلاب بخشی از منابع مالی معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال را تامین کردیم و موضوع به وزارت نیرو منعکس شد و استان‌ها باید برای دریافت سهم خود از وزارت نیرو تلاش کنند و این امر مهمی است و باید پیگیری شود.

نبیان با اشاره به این که مسکن مهر اتفاق ارزشمندی بود ، ادامه داد: البته هر کاری که انجام می‌دهیم معایب و محاسنی دارد و محاسن مسکن، بسیار زیاد بود و خیلی از مردم را از دغدغه‌ها خلاص کرد و اکنون نیز در حوزه تولید مسکن برای کاهش دغدغه‌های مردم تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امروز مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهاست و باید با همدلی دغدغه مردم را کاهش دهیم زیرا به قول مقام معظم رهبری مصالح و خدمات لازم را در داخل کشور داریم و باید برنامه‌ریزی و کار کنیم و با تیم کاملی از سازمان ملی زمین و مسکن در اردبیل حضور داریم تا بخشی از دغدغه‌های استان را با همدلی و همراهی رفع کنیم.

وی تصریح کرد: آماده‌سازی مرحله نخست مسکن شهید سلیمانی اردبیل در حال انجام است و بعد به مرحله دوم خواهد رسید که جوب و جدول‌ها را شامل می‌شود و در این مرحله باید میزان قیر مورد نیاز به ما اعلام شود تا در اختیار این طرح بزرگ قرار دهیم تا معابر مسکن‌ها نیز همزمان آماده شود.

وزارت راه و سازمان نوسازی مدارس منابع مالی مدارس نهضت ملی مسکن را تامین می‌کنند

نبیان گفت: مقدمات آب و فاضلاب طرح مسکن را نیز مسئولان امر انجام می‌دهند و گاز هم در هر استانی پیشتاز است ، در استان اردبیل نیز کار لازم در نهضت ملی مسکن انجام خواهد گرفت ، در حوزه مدرسه نهضت ملی مسکن نیز ۵۰ درصد منابع را وزارت راه و شهرسازی و ۵۰ درصد دیگر را سازمان نوسازی و تجهیز مدارس تامین خواهد کرد.

وی افزود: طبق گفته مسئولان اردبیل از ۱۴ مدرسه ۱۰ مورد در اردبیل و بقیه در شهرستان‌ها تعریف شده و در وزارت راه و شهرسازی منابع لازم تامین می‌شود تا همزمان با احداث واحدها ، مدارس نیز آماده شده و خانواده‌ها احساس آرامش کنند.

وی ادامه داد: ساخت مدرسه ، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است ، در حوزه آموزش و پرورش هر هزینه‌ای سرمایه‌گذاری برای کشور است ، ساخت مسجد و کلانتری نیز در دستور کار است و برای ساخت مسجد نهضت ملی مسکن ۱۰۰ درصد منابع را تامین می‌کنیم و طراحی مساجد را نیز همکاران ما انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: وقتی مسجد برای مسکن می‌سازیم باید یک خانه عالم نیز در کنار آن باشد تا نمازهای یومیه در مسجد ادا شود و اگر مردم محل سوالی از امام جماعت داشتند، به لحاظ وجود خانه عالم، دسترسی راحت به روحانی مسجد داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: در خصوص استقرار کلانتری در طرح نهضت مسکن نیز تفاهم‌نامه‌ای با نیروی انتظامی منعقد کردیم که تامین زمین و ۴۰ درصد منابع مالی احداث بر عهده وزارت راه و شهرسازی باشد و ۶۰ درصد منابع مالی از سوی فراجا تامین شود.

نبیان ادامه داد: بی‌تردید در شهرهایی که پنج هزار نفر ساکن خواهندشد، نیاز به امنیت هست و این امنیت باید از سوی سبزپوشان تامین شود و از این‌رو وجود کلانتری برای نهضت مسکن لازم است.

وی افزود: طبق آخرین جلسه با حضور رییس‌جمهور قرار شد تسهیلات مسکن از پنج هزار و ۵۰۰ هزار ریال به ۶ هزار و ۵۰۰ هزار ریال افزایش یابد و استان‌ها این قرارداد را منعقد می‌کنند تا موضوع اجرا شود.

افتتاح پنج هزار مسکن نهضت ملی در استان اردبیل تا پایان سال جاری

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: الحاق ۵۰۰ هکتار به شهر اردبیل که از سوی استان پیشنهاد می‌شود را در تهران پیگیری می‌کنیم تا در جلسات کارگروه و شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب کنیم و کسری زمین برای طرح جوانی جمعیت، ایثارگران و محرومان تامین شود.

نبیان افزود: تا پایان سال جاری حدود پنج هزار واحد مسکن در استان اردبیل تامین و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و این بسیار نویدبخش و نشانگر تلاش بی‌وقفه استاندار و مسئولان ذیربط است و غیر از این نیز از مدیران ساعی این استان توقع دیگری نداریم و این امر، بخشی از دغدغه‌های مردم را کاهش خواهد داد.

وی ادامه داد: مسکن محرومان تکلیفی است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهزیستی، کمیته امداد، ستاد اجرایی امام راحل و بنیاد مستضعفان جمیع جهات آن را تامین می‌کنند تا بخشی از نیازهای مهم محرومان برطرف شود و باید از توان استان در این راستا اقدام شود و وزارت راه و شهرسازی نیز همراهی می‌کند.

منبع: ایرنا

