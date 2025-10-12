باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیاد به اصطلاح بشردوستانه غزه مورد حمایت آمریکا و اسرائیل، همزمان با اجرای آتشبس در این منطقه محصور فلسطینی، محلهای کمکرسانی خود را برچیده و مسئولیت کامل تلاشهای امدادرسانی بشردوستانه را به سازمان ملل و آژانسهای وابسته به آن واگذار کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که بقایای مهمات نظامی اسرائیل که قبلاً در حملات به فلسطینی های گرسنه استفاده شده بود، در این محلها پیدا شده است.
به گزارش الجزیره، که از کریدور نتزاریم در مرکز غزه گزارش میدهد، «وقتی رسیدیم، بقایای مهمات نظامی اسرائیل را که برای حمله به فلسطینیهایی که به دنبال کمک بودند استفاده شده بود، پیدا کردیم. میتوانیم بقایای گلولهها و چند گلولهای را که به سمت افرادی که سعی در رسیدن به محل داشتند، شلیک شده بود، ببینیم.»
این منطقه به عنوان یک «منطقه قرمز» فعال علامتگذاری شده بود و مردم مجبور بودند مسافتهای طولانی را پیاده طی کنند تا به مواد غذایی، به ویژه در دوره گسترش قحطی، از یک سایت کمکرسانی که توسط آمریکا و اسرائیل (GHF) اداره میشد، برسند.
پس از بیش از ۸۰ روز محاصره کامل اسرائیل، گرسنگی و خشم فزاینده بینالمللی، ظاهراً کمکهای محدودی توسط GHF، سازمانی رسوا شده که توسط ایالات متحده و اسرائیل حمایت میشود و برای دور زدن زیرساختهای امدادرسانی سازمان ملل در نوار غزه ایجاد شده است، توزیع شده است.
اکثر سازمانهای بشردوستانه از جمله سازمان ملل از بنیاد به اصطلاح بشردوستانه غزه مورد حمایت آمریکا و اسرائیل فاصله گرفتهاند و اعلام میکنند که این گروه با محدود کردن کمکها به جنوب و مرکز غزه، ملزم کردن فلسطینیها به پیادهروی در مسافتهای طولانی برای جمعآوری کمک و ارائه کمکهای محدود، اصول بشردوستانه را نقض میکند. آنها همچنین گفتهاند که این مدل، آوارگی اجباری در غزه را افزایش میدهد.
فلسطینیهای غزه و سازمان ملل این سایتها را به عنوان «تلههای مرگ جمعی» و «کشتارگاهها» توصیف کردند.
از زمانی که بنیاد به اصطلاح بشردوستانه غزه مورد حمایت آمریکا و اسرائیل فعالیت سایتهای امدادرسانی را در ماه مه آغاز کرد، گزارشهایی مبنی بر تیراندازی تقریباً روزانه در داخل یا نزدیکی سایتها منتشر شده است، فلسطینی های گرسنه در غزه از مشاهده تیراندازی به سمت جمعیت فلسطینی سخن گفتهاند.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که کشتار افراد گرسنه توسط اسرائیل در سایتهای این بنیاد جنایت جنگی محسوب میشود.
طبق گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اوت، بیش از ۱۸۰۰ امدادگر فلسطینی در تلاش برای دریافت غذا شهید شدهاند که حداقل ۱۰۰۰ نفر از آنها در مجاورت سایتهای GHF بودهاند.
منبع: خبرگزاری قدس