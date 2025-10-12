باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شهرک‌نشینان اسرائیلی در اقدامی بی‌احترامی به مقدسات مسلمانان، با ورود به محوطه مسجدالاقصی در بیت‌المقدس اشغالی، سومین مکان مقدس مسلمانان، آواز می‌خوانند و دست می‌زنند.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر اسرائیلی با یورش به شهر رام الله در کرانه باختری، ۸ فلسطینی را به اتهام مشارکت در مراسم آماده‌سازی برای استقبال از اسرای فلسطینی که در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد خواهند شد، بازداشت کردند.

به‌گزارش دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرا، نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز عملیات گسترده‌ای از جمله یورش به منازل و بازداشت ساکنان در چندین استان کرانه باختری انجام دادند.

این منابع افزودند که این حملات شامل خانه‌های اسیرانی می‌شد که انتظار می‌رود به‌زودی آزاد شوند و در جریان آن، خانواده‌های آنان نیز با تهدید و فشار مواجه شده‌اند.

در همین حال، منابع محلی اعلام کردند که گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست صبح امروز یکشنبه به روستای المغیر در رام الله یورش برده و خسارات زیادی به باغات زیتون فلسطینیان وارد کردند.

به گفته این منابع شهرک‌نشینان حدود ۱۵۰۰ اصله درخت زیتون را در این منطقه قطع و ریشه‌کن کردند.