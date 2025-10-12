باشگاه خبرنگاران جوان - استفن تالبوت، نویسنده و منتقد آمریکایی، با به چالش کشیدن مفهوم فریبنده «دهکده جهانی»، هشدار میدهد که سیمکشی شدن سیاره، تنها به گسترش «فروشگاههای جهانی» و رقابت بیرحمانه میانجامد. به عقیده او، مادامی که جهانیسازی نتواند پل میان شکافهای عمیق انسانی و فرهنگی را برقرار کند، الگوهای ستیزهجویانه، سرگشتگی بشری و تکرار شکستهای تاریخی نظیر استعمار آفریقا و تجربه شوروی را در مقیاسی عظیمتر به وجود خواهد آورد.
استفن تالبوت، نویسنده آمریکایی هشدار میدهد که جهانیسازی روابط انسانی، بدون وجود شالودههای عمیق فرهنگی و انسانی، میتواند به تکرار فجایع دوران استعمار در مستعمرات سابق منجر شود:
«اگر ما سیاره سیمکشی شده خود را «دهکده جهانی» بخوانیم، این نامگذاری به همان اندازه معنیدار است که آن را فروشگاههای جهانی شرکتهای چند ملیتی بنامیم به همین صورت، شما میتوانید معانی زیاد دیگری را هم فقط به نخستین کلمه عبارت بالا ضمیمه کنید. در هر حال تقریباً همه بار مفهومی دهکده جهانی با کلمه دوم آن نمودار میشود. از آنجا که تنها تعداد بسیار اندکی از ما تجربههای مستقیمی از فرهنگ سنتی روستایی داریم هر کس از اینکه ما در مورد این فرهنگ صحبت میکنیم، دچار شگفتی میشود. هیچکس شکی ندارد که سیمکشی کردن جهان از الزامات تجارت است. دهکده جهانی در نخستین ارزیابی عبارت است از فروشگاههای جهانی که به جای آرامش روستایی فقط به سرگشتگی بشری میافزاید؛ زیرا الگوهای جامعهای که ما درون شرکتهایمان ساختهایم زیاد به روستا شباهت ندارد... در این جوامع هم یک روستایی بیرحمانه با روستایی دیگر رقابت میکند... نیروهای ستیزه جوی قومی فعلی دست کم این درس بدیهی را به ما آموختهاند راههایی وجود دارد که بتوان انسانهای متفاوت را گردهم آورد مانند ایجاد مؤسسات مشترک یک نقدینگی مشترک برای مبادلات فرهنگی، اهداف و تعهدات مشترک در عرصه جهانی این در حالی است که هنوز پل زدن میان این شکافهای جهنمی که بین انسان و انسانیت فرد فاصله میاندازند با شکست روبه رو میشود منظور ما فقط این نیست که تجربه شوروی و استعمار آفریقا شکست خورده است. این دو پدیده در بسیاری از نمودهای ملایم خود اقداماتی هم انجام دادهاند. علاوه بر آن، این دو پدیده، اطفال زودرس موجود عظیم الجثهای بودند که سوء تفاهمها و ستیزههای آینده را به وجود آوردند.
منبع: کافه تاریخ