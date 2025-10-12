آمریکا ماه‌هاست که برای مجبور کردن رئیس‌جمهور روسیه برای آمدن به میز مذاکره، به اوکراین در انجام حملات دوربرد به تأسیسات انرژی روسیه کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فایننشال تایمز روز یکشنبه گزارش داد که ایالات متحده ماه‌هاست که در تلاشی مشترک برای تضعیف اقتصاد و مجبور کردن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای آمدن به میز مذاکره، به اوکراین در انجام حملات دوربرد به تأسیسات انرژی روسیه کمک می‌کند.

 این روزنامه به نقل از مقامات ناشناس اوکراینی و آمریکایی آگاه نوشت: اطلاعات ایالات متحده به کی‌یف کمک کرده است تا به دارایی‌های مهم انرژی روسیه از جمله پالایشگاه‌های نفت، بسیار فراتر از خط مقدم حمله کند.

مسکو این ماه اعلام کرد که واشنگتن و اتحاد ناتو به طور منظم در جنگی که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، به کی‌یف اطلاعات ارائه می‌دادند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در آن زمان به خبرنگاران گفت: «عرضه و استفاده از کل زیرساخت‌های ناتو و ایالات متحده برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات به اوکراینی‌ها آشکار است.»

فایننشال تایمز اعلام کرد که اطلاعات ایالات متحده به کی‌یف در شکل‌دهی برنامه‌ریزی مسیر، ارتفاع، زمان‌بندی و تصمیمات ماموریت کمک می‌کند و پهپاد‌های تهاجمی دوربرد و یک‌طرفه اوکراین را قادر می‌سازد تا از پدافند هوایی روسیه فرار کنند.

این خبرگزاری به نقل از سه فرد آگاه از این عملیات اعلام کرد که ایالات متحده از نزدیک در تمام مراحل برنامه‌ریزی دخیل است. به نقل از یک مقام آمریکایی آمده است که اوکراین اهداف حملات دوربرد را انتخاب کرده و سپس واشنگتن اطلاعاتی در مورد آسیب‌پذیری این سایت‌ها ارائه داده است.

اوایل این ماه، دو مقام آمریکایی به رویترز گفتند که واشنگتن در حالی که اوکراین در حال بررسی ارسال موشک‌های کی‌یف است که می‌توانند در چنین حملاتی استفاده شوند، اطلاعاتی در مورد اهداف زیرساخت‌های انرژی دوربرد در روسیه در اختیار این کشور قرار خواهد داد.

مقامات آمریکایی گفتند که ایالات متحده همچنین از متحدان ناتو خواسته است که حمایت مشابهی ارائه دهند.

زلنسکی روز شنبه گفت که در یک تماس تلفنی «مثبت و سازنده» با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات روسیه به سیستم انرژی اوکراین صحبت کرده است.

زلنسکی در X نوشت: «ما در مورد فرصت‌هایی برای تقویت دفاع هوایی خود و همچنین توافق‌های مشخصی که برای اطمینان از این امر روی آنها کار می‌کنیم، صحبت کردیم. گزینه‌های خوب و ایده‌های محکمی در مورد چگونگی تقویت واقعی ما وجود دارد.»

