باشگاه خبرنگاران جوان - رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حاشیه یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد با اشاره به برگزاری نشستهای مؤثر و سازنده با رؤسای کل مناطق آزاد کشورهای عمان، امارات، کلمبیا، جامائیکا و چند کشور دیگر، گفت: در این جلسات توافقات خوبی در حوزه اقتصاد دیجیتال صورت گرفت که میتواند به توسعه همکاریهای اقتصادی و فناورانه ایران در سطح بینالمللی کمک کند.
وی افزود: هرچه این تعاملات افزایش یابد، میتواند بر اقتصاد ملی کشور نیز اثرگذار باشد. در حاشیه این دیدارها بهصورت غیررسمی پیشنهاد دادیم اجلاس آینده مناطق آزاد جهان در ایران برگزار شود که با استقبال و توجه رئیس سازمان جهانی مناطق آزاد همراه شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم پیگیری نتایج این جلسات تأکید کرد و گفت: این مذاکرات باید به انعقاد چند تفاهمنامه و قرارداد بینالمللی بین مناطق آزاد ایران و سایر کشورها منجر شود تا زمینه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری مشترک فراهم گردد.
یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد با حضور نمایندگان ۲۲ کشور در سطح وزرا و مقامات عالی مناطق آزاد و ۴۸ کشور در سطح معاونان و مدیران مناطق آزاد، بخشهای اقتصادی و سازمانهای بینالمللی، از ۱۰ تا ۱۲ اکتبر در شهر هایکو چین برگزار شد.