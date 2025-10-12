در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۲۰ مهرماه شاخص کل بورس با رشد ۶۸ هزار و ۴۱۲ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۸ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، فملی و ونیرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۷۵۸ واحدی در تراز ۸۶۰ هزار و ۷۹۹ واحدی ایستاد.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۸۷۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فراورده نفتی و بانکها درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
فیروزا، افران و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، وتجارت و شستا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.