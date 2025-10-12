باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- عیسی هواسی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی اظهار کرد: سال گذشته ۱۴ واحد تولیدی راکد و غیرفعال در استان با ورود و پیگیری بازرسی، به چرخه فعالیت بازگشت.
وی افزود: تلاش ما حمایت از بخش تولید و رفع موانع سر راه این حوزه است و در این زمینه همه توان خود را بکار میگیریم.
بازرس کل کردستان با اشاره به اینکه پارسال ۱۲۵ گزارش آسیبشناسی به استاندار و مدیران ارشد استان ارائه شد، ادامه داد: در زمینه پیشگیری قبل و حین تخلف ۴۷ مکاتبه هشداری، ۱۳۸ پیشنهاد اصلاحی و ۳۹۸ اقدام اصلاحی با ۳۰ همت اثربخشی انجام شد که بیشترین مبلغ با ۲۴ همت در حوزه زمین و اراضی بود.
هواسی از خبرنگاران به عنوان همکاران بازرسی کل در دستگاههای اجرایی نام برد که مطالبهگری را دنبال میکنند و یادآور شد: پیگیری مطالبات مردمی با جدیت دنبال شده و برنامه مدونی در این زمینه تدوین شده است و در دستگاههای اجرایی به خواستهها و شکایات با حضور مدیران اجرایی رسیدگی میشود.
وی با بیان اینکه مبارزه با فسادو رفع دغدغه های مردم در دستور کار جدی قرار دارد، افزود: رفع مشکل تنش آبی بانه از جمله اقدامات و مطالباتی بود که با جدیت دنبال شد و اکنون در حال انجام است.
به گفته بازرس کل کردستان، اعتبار از دیگر پروژهها تامین و اجازه استفاده از تجهیزات و امکانات شرکت آب منطقهای صادر و این پروژه در حال حاضر با سرعت فوقالعاده در دست اجراست.
هواسی به جلوگیری از فرار مالیاتی هم اشاره داشت و افزود: سال گذشته چهار هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان در یکی از بانکها از افراد زیر ۷ و زیر ۱۸ سال شناسایی شد.
وی تعدد حسابهای بانکی به ازای هر نفر ۷.۳ حساب را از گلوگاههای فساد برشمرد و ادامه داد: گلوگاههای فساد در معادن نیز شناسایی شده که ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه سوخت به شرکت خارجی پرداخت شده است.
بازرس کل کردستان اضافه کرد: در ۹۳۰ هکتار از جنگلها تخریب و یا جنگلزدایی شکل گرفته است و با کار جهادی یک گروه بازرسی متخلفان را شناسایی و به محاکم قضایی معرفی شدند.
هواسی به بحث معادن نیز اشاره کرد و گفت: کردستان پنجمین استان معدنی کشور است و از دو حیث خام فروشی و وصول حقوق دولتی معادن سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تنها در یک فقره شناسایی شد.
معرفی ۱۲۷ نفر به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به ۲ هزار و ۵۱۴ شکایت در سال گذشته، از دیگر مواردی بود که وی به آن اشاره کرد.