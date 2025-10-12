معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از تامین ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از واحد خبر سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر، عباس حلوایی‌زاده در گفت‌وگویی از تکمیل اسکلت پروژه ساخت پارکینگ شهید رستگاری‌مقدم خبر داد و اظهار کرد: اسکلت این مجموعه به‌طور کامل اجرا شده است و در مرحله تصمیم گیری برای همکف پروژه هستیم. 
 
وی با اشاره به موقعیت خاص این پارکینگ در محدوده بافت تاریخی و مرکز شهر قم افزود: این پروژه در نقطه‌ای جانمایی شده که با کمبود شدید فضای پارک روبه‌رو است و با بهره‌برداری از آن، حدود ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه ایجاد خواهد شد. 
 
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم عنوان کرد: طراحی طبقه همکف همچنان در مرحله بررسی و رایزنی قرار دارد و برای این محدوده تاکنون چند طرح ارائه شده، اما به دلیل حساسیت فرهنگی و اجتماعی موقعیت پروژه، هنوز طرح نهایی مورد تأیید قرار نگرفته است. 
 
حلوایی‌زاده ادامه داد: در طراحی این مجموعه، موضوعاتی همچون برگزاری آئین‌های مذهبی، ملاحظات اقتصادی و ایجاد محور پشتیبان بازار کهنه از موارد مورد توجه کارشناسان است. 
 
وی تأکید کرد: به محض تصویب طرح فاز یک، اجرای فاز دوم و عملیات عمرانی طبقه همکف آغاز خواهد شد و پارکینگ به طور کامل تکمیل می‌شود. 
 
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم پیشرفت فیزیکی پروژه را ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: تأخیر‌های ایجادشده تنها به دلیل فرایند تصمیم‌گیری برای طراحی طبقه همکف بوده است.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: پارکینگ ، بازار کهنه قم
خبرهای مرتبط
کمبود پارکینگ چالش اصلی هسته مرکزی شهر قم
قم جای پارک ندارد؛ طرح قدیمی دوباره وعده شد
پارکینگ طبقاتی امام خمینی در مراحل پایانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مسئولان حق ندارند از ضرورت عفاف و حجاب عدول کنند
آخرین اخبار
مسئولان حق ندارند از ضرورت عفاف و حجاب عدول کنند
اعلام ویژه برنامه‌های شاخص وفات امامزاده موسی مبرقع (ع) در قم
کانون‌های فرهنگی هنری مساجد؛ کارگاه انسان‌سازی و نقشه راهی برای گفت‌وگوی نسل‌ها
دومین همایش بین‌المللی اخلاق در اسلام و مسیحیت با مشارکت ۱۰۰ اندیشمند از ۲۵ کشور جهان
دیپلماسی دینی در عمل با ۱۸ اثر مشترک اسلامی-مسیحی برای ترمیم اخلاق جهانی
۷۰ سال درمان بی‌وقفه؛ میراث سهام‌الدوله هنوز در قم نفس می‌کشد
چشم بازار کهنه قم به پارکینگ روشن شد
دعوت دو بانوی هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی
نقش پر رنگ بخش خصوصی در خدمات پستی استان قم