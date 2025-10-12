معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از تامین ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از واحد خبر سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر، عباس حلوایی‌زاده در گفت‌وگویی از تکمیل اسکلت پروژه ساخت پارکینگ شهید رستگاری‌مقدم خبر داد و اظهار کرد: اسکلت این مجموعه به‌طور کامل اجرا شده است و در مرحله تصمیم گیری برای همکف پروژه هستیم.



وی با اشاره به موقعیت خاص این پارکینگ در محدوده بافت تاریخی و مرکز شهر قم افزود: این پروژه در نقطه‌ای جانمایی شده که با کمبود شدید فضای پارک روبه‌رو است و با بهره‌برداری از آن، حدود ۲۰۰ جای پارک در مجاورت بازار کهنه ایجاد خواهد شد.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم عنوان کرد: طراحی طبقه همکف همچنان در مرحله بررسی و رایزنی قرار دارد و برای این محدوده تاکنون چند طرح ارائه شده، اما به دلیل حساسیت فرهنگی و اجتماعی موقعیت پروژه، هنوز طرح نهایی مورد تأیید قرار نگرفته است.



حلوایی‌زاده ادامه داد: در طراحی این مجموعه، موضوعاتی همچون برگزاری آئین‌های مذهبی، ملاحظات اقتصادی و ایجاد محور پشتیبان بازار کهنه از موارد مورد توجه کارشناسان است.



وی تأکید کرد: به محض تصویب طرح فاز یک، اجرای فاز دوم و عملیات عمرانی طبقه همکف آغاز خواهد شد و پارکینگ به طور کامل تکمیل می‌شود.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم پیشرفت فیزیکی پروژه را ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: تأخیر‌های ایجادشده تنها به دلیل فرایند تصمیم‌گیری برای طراحی طبقه همکف بوده است.

منبع:شهرداری قم