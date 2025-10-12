رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تبریک قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های وزنه‌برداری جهان در نروژ، از تلاش‌های همه اعضای تیم ملی وزنه‌برداری، قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهور آمده است: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در نودمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جهان در نروژ که پس از ۸ سال بدست آمد، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشورمان افزود و مایه فخر و شادمانی همه مردم عزیزمان شد.

وی تاکید کرد: این پیروزی درخشان، بار دیگر نام ایران و پرچم جمهوری اسلامی ایران و نیز غیرت جوانان پرتلاش را بر بلندای جهان نشان داد.

رئیس‌جمهور در پایان پیام خود آورده است: اینجانب با تبریک صمیمانه این پیروزی افتخارآفرین به ملت ایران، از تلاش‌های همه اعضای تیم ملی وزنه‌برداری، مربیان، کادر فنی و خانواده‌های آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای همگان سلامتی، عزت و موفقیت‌های بیشتر خواستارم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
عملکرد و رفتار دولت دوگانه است سوال اینجاست معوقات فروردین کارکنان دولتی و هم کارکنان بخش خصوصی در اردیبهشت ماه واریز شده است که پس چرا امروز یکشنبه 20 مهر 1404 هست که هنوز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است.
متأسفانه ما هر سال در مورد معوقات فروردین بازنشستگان مشکل داریم امروز یکشنبه 20 مهر 1404 هست که هنوز معوقات فروردین بازنشستگان واریز نشده است چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
دولت ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران

جناب آقای مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

و این در حالی است که بودجه معوقات فروردین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اسفند ماه سال 1403 مشخص و روشن شده است سوال اینجاست که پس چرا امروز دوشنبه 20 مهر ماه سال 1404 هست که متأسفانه هنوز هم معوقات فروردین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
که متأسفانه هنوز هم تکلیف فیش حقوقی شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی و معوقات فروردین روشن نشده است چرا؟ وعده‌های پرداخت مطالبات بازنشستگان دروغ بود؟ در قرآن آمده است دروغ دری از دروازه‌های جهنم است. سخنگوی دولت پیشتر وعده داده بود که مطالبات بازنشستگان تا آخر خرداد پرداخت می‌شود، اما خرداد گذشت شهریورماه تمام شد واکنون مهرماه رسیده است. آیا این گونه سخن گفتن جایز است؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
عملکرد دولت به نفع کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نبوده است.
عملکرد مجلس به نفع کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نبوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
