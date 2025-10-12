مدیرکل وزارت بهداشت در غزه، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای استقبال و ارائه خدمات بهداشتی به اسرای فلسطینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت در غزه، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای استقبال و ارائه خدمات بهداشتی به حدود ۱۹۰۰ اسیر فلسطینی که امروز یکشنبه در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد خواهند شد، خبر داد.

وی اعلام کرد که بیمارستان ناصر برای پذیرایی از اسرای فلسطینی آماده شده و تیم‌های پزشکی جهت انجام معاینات کامل و ارزیابی وضعیت سلامت آنان مستقر شده‌اند. البرش همچنین از آماده‌سازی برای دریافت پیکر شهدای فلسطینی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در میان آنان، اعضای کادر درمانی نیز حضور داشته باشند.

این مقام بهداشتی با درخواست برای افزوده شدن نام دکتر حسام ابوصفیه و دکتر مروان الهمص - دو پزشک تأثیرگذار - به فهرست آزادشدگان، بر خدمات ارزنده آنان به مردم فلسطین تأکید کرد.

البرش با هشدار درباره شیوع بیماری‌های پوستی از جمله جرب در میان اسرا به دلیل شرایط سخت بازداشت، تأکید کرد که با وجود کمبود شدید تجهیزات و دارو، درمان لازم برای این افراد فراهم خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به تخریب گسترده زیرساخت‌های درمانی، از تلاش برای ازسرگیری حداقل خدمات بهداشتی در مناطق مختلف غزه خبر داد و افزود: «حدود ۱۷ هزار بیمار به دلیل کمبود دارو و تعطیلی مراکز درمانی، نیاز فوری به اعزام خارج از غزه برای درمان دارند.» ارزیابی خسارات وارده به بیمارستان‌ها نیز توسط تیم‌های تخصصی در دست انجام است.

