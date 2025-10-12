باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در این پیام اظهار کرد: پولادمردان وزنهبرداری جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان، با مدد گرفتن از حضرات معصومین سلامالله علیهم اجمعین، جانانه تلاش کرده و سنگینترین وزنهها را بالای سر بردند و با مدالهای رنگارنگ و کسب عنوان قهرمانی، دل مردم ایران را شاد کردند.
رئیس قوه قضاییه افزود: به همه ملیپوشان وزنهبرداری کشورمان و مربیان و مسئولان این رشته ورزشی خدا قوت میگویم و توفیقات روزافزون آنها را در تمامی مراحل زندگیشان از خداوند متعال مسالت دارم.