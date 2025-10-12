آیین برداشت مکانیزه پنبه امروز، یکشنبه ۲۰ مهرماه، در روستای جماران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - برداشت محصول با استفاده از کمباین مخصوص پنبه و بهره‌گیری از فناوری‌های مکانیزه انجام شد که علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصول، سرعت برداشت را نیز به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

ابراهیم هزارجریبی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: برداشت مکانیزه پنبه گامی مهم در جهت توسعه کشاورزی نوین، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید است. اجرای این طرح، زمینه‌ساز احیای دوباره کشت پنبه در گلستان خواهد بود و می‌تواند کشاورزان را به افزایش سطح زیر کشت در سال‌های آینده ترغیب کند.

 

آیین برداشت مکانیزه پنبه در آق‌قلا؛ امید به افزایش سطح کشت در سال آینده

او افزود: این اقدام مهم، علاوه بر احیای پنبه در گلستان، سرزمین طلای سفید، باعث استقبال بیشتر کشاورزان و افزایش سطح کشت در سال آینده خواهد شد و روند توسعه پایدار کشاورزی در استان را بیش از پیش تقویت می‌کند.

 

