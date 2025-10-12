باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـ مرحوم جلیلوند رضایی، معروف به سهامالدوله، هفتاد سال پیش ثلث اموالش را وقف درمان بیماران کرد؛ و امروز، این وقف همچنان در قالب داروهای رایگان و ویزیتهای انسانی، به زندگی مردم گره خورده است.
در روزگاری که درمان برای بسیاری آرزویی دور بود، مردی از تبار نیکاندیشان، تصمیمی گرفت که هنوز هم در کوچهپسکوچههای قم جاری است. حجتالاسلام سید نورالدین صمدانی، رئیس اداره اوقاف شهرستان قم، با اشاره به وقفنامه تاریخی مرحوم جلیلوند رضایی گفت: این واقف بزرگ در سال ۱۳۴۷ با ثبت رسمی وقفنامهای، مسیر درمان بیماران قمی را برای نسلهای آینده هموار کرد.
مرحوم رضایی، که به «سهامالدوله» شهرت داشت، در زمان حیات خود مرکز درمانیای با عنوان «سهامیه» را در میدان روحالله قم بنا نهاد؛ ساختمانی که نهتنها نماد خدمت، بلکه نقطه آغاز یک جریان ماندگار درمانی شد. او ثلث اموال خود را وقف درمان بیماران کرد و این وقف، با همت فرزندانش، تا امروز زنده مانده است.
اکنون، برکات این وقف در قالب طرحهای رایگان پزشکی در قم به چشم میخورد. طرحهایی که با عنوان «توزیع دارو و ویزیت رایگان» شناخته میشوند، نهتنها یادآور نیت پاک واقف، بلکه پاسخی عملی به نیازهای درمانی شهروندان هستند. این خدمات، بهویژه برای اقشار کمبرخوردار، همچون نسیمی از امید در فضای درمانی شهر وزیدن گرفتهاند.
سهامالدوله، با نگاهی فراتر از زمان خود، درمان را نه یک خدمت موقت، بلکه یک مسئولیت دائمی دانست. وقف او، تنها یک سند حقوقی نبود؛ بلکه تجلی ایمان، انساندوستی و آیندهنگری بود. او با وقف ثلث اموالش، نهتنها بنای فیزیکی درمان را پایهگذاری کرد، بلکه روحی از همدلی و مسئولیت اجتماعی را در کالبد شهر دمید.
امروز، در میدان روحالله، ساختمان سهامیه همچنان پابرجاست؛ اما آنچه بیش از آجر و سنگ اهمیت دارد، استمرار نیت واقف در قالب خدمات درمانی است. این وقف، نمونهای است از آنچه میتوان «درمان بیوقفه» نامید؛ درمانی که از دل تاریخ برخاسته و هنوز هم در نبض شهر میتپد.