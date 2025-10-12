طبق مصوبه اخیر و نامه ارسال شده از سوی مدیرکل دفتر واردات سازمان توسعه تجارت ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رفع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - با توجه به آنکه در حال حاضر بازار برنج در کشور طی چند ماه گذشته با مشکلات بسیار زیادی رو‌به‌رو بوده و از سوی دیگر با توجه به آنکه در این شرایط ما شاهد نوسانات بسیار زیاد قیمتی بوده‌ایم به طوری که قیمت برنج در حال حاضر بین ۲۸۰ تا ۳۳۰ هزار تومان در هر کیلو است بنابراین در این شرایط ممنوعیت واردات برنج خود مهر تاییدی برافزایش قیمت برنج بود، اما بررسی‌ها حاکی از آن است این ممنوعیت برداشته شده در حال حاضر روند واردات برنج به کشور افزایش می‌یابد.

طبق نامه ارسال شده از سوی مدیرکل واردات سازمان توسعه تجارت ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت رفع شده و این ممنوعیت دیگر اعتبار ندارد و نمی‌توان بر اساس آن اقدام کرد.

این نامه به مغایرت قانونی که در تصویب‌نامه شماره ۵۶۰۱۶ ت ۶۴۳۴۲هـ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱ هیأت وزیران وجود دارد، اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان که در بند (۸) ذکر شده، به دلیل مغایرت با قوانین جاری، لغو شده است.

پیش‌بینی شده که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. این نکته بسیار مهم است چرا که نشان‌دهنده اهمیت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در این زمینه است.

با توجه به اطلاعات ارائه شده در این نامه، می‌توان نتیجه گرفت که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت دیگر اعتبار ندارد بنابراین می‌توان به راحتی اقدام به ترخیص کرد. نظارت بر اجرای این بخشنامه به عهده مقامات گمرکی خواهد بود که مسئولیت مهمی است.

ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت (که عموماً با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی اعمال می‌شود) می‌تواند منافع چندگانه‌ای برای مصرف‌کنندگان، تنظیم‌گران بازار و حتی در بلندمدت برای بخش کشاورزی به همراه داشته باشد.

با ورود برنج خارجی به بازار، عرضه کلی محصول افزایش می‌یابد. این افزایش عرضه، به خصوص اگر تولید داخلی نتواند تقاضا را به طور کامل پوشش دهد، فشار قیمت‌ها را کاهش داده و به کنترل تورم در کالای اساسی کمک می‌کند. باز شدن واردات می‌تواند از احتکار و سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار داخلی جلوگیری کرده و یک فضای رقابتی ایجاد کند که نهایتاً به نفع مصرف‌کننده است.