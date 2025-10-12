باشگاه خبرنگاران جوان- ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در نشست خبری امروز یکشنبه (۲۰ مهر) از کشته شدن ۵۸ نظامی پاکستانی در درگیری‌های شب گذشته در مرز خبر داد و پاکستان را به "پناه دادن به رهبران داعش" متهم کرد.

مجاهد جزئیات درگیری مرزی را اینگونه اعلام کرد: «در این درگیری‌ها ۵۸ سرباز پاکستانی کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند و مقدار قابل توجهی سلاح به غنیمت گرفته شد.» او افزود بیش از ۲۰ نیروی طالبان نیز کشته یا زخمی شده‌اند.

اتهام سنگین به حلقات خاص در ارتش پاکستان

مجاهد با انتقاد شدید از اسلام‌آباد، ادعا کرد: «حلقاتی خاص در ارتش پاکستان در حال طراحی دسیسه علیه طالبان هستند. این حلقات از بهبود امنیت و پیشرفت‌های افغانستان ناخشنودند.»

درخواست رسمی طالبان: تحویل رهبران داعش از پاکستان

سخنگوی طالبان با اشاره به حضور داعش در خاک پاکستان اظهار داشت: «پاکستان نسبت به فعالیت‌های داعش در منطقه خود چشمانش را بسته است. ما خواستار تحویل رهبران این گروه به امارت اسلامی هستیم.»

ادعای طراحی حملات تهران و مسکو از خاک پاکستان

وی مدعی شد مراکز آموزش و طراحی حملات داعش در ایالت خیبرپختونخوای پاکستان تأسیس شده و حملات اخیر در تهران و مسکو نیز از همین مراکز برنامه‌ریزی شده است.

به گفته سخنگوی طالبان، این عملیات مرزی به درخواست قطر و عربستان سعودی متوقف شده است.

تأکید بر حق دفاع از تمامیت ارضی

مجاهد در پایان تأکید کرد: «افغانستان حق دفاع از حریم هوایی و تمامیت ارضی خود را دارد و هیچ حمله‌ای را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.» وی همچنین ادعای حضور نیروهای "تحریک طالبان پاکستان" در خاک افغانستان را رد کرد.