باشگاه خبرنگاران جوان - علی قاسمنژاد رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع و شهرکهای خورشیدی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد گفت: خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از نیروگاههای خورشیدی پشتبامی طی چند سال گذشته توسط وزارت نیرو و با نمایندگی ساتبا انجام میشود. وی افزود: خانوارها میتوانند با ثبتنام در سامانه مهرسان و پس از بررسی شرایط اتصال به شبکه، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد کرده و از خدمات پیمانکاران مورد تأیید ساتبا برای نصب تجهیزات بهرهمند شوند.
رئیس گروه توسعه نیروگاههای ساتبا با اشاره به تسهیلات دولت چهاردهم گفت: این وامها برای احداث نیروگاههای مقیاس کوچک با ظرفیت ۵ کیلووات طراحی شده و برای بامهای مسکونی استاندارد مناسب است. به گفته وی، تسهیلات کمبهره به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و اقشار کمدرآمد معرفیشده از سوی بسیج پرداخت میشود.
قاسمنژاد از پرداخت وام توسط بانک ملت با نرخ سود ۱۴ درصد خبر داد و افزود: این تسهیلات برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و میانمقیاس تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان ارائه میشود. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه مهرسان به نشانی https://mehrsun.satba.gov.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
به گفته قاسمنژاد، صندوق توسعه ملی در اجرای طرح احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی مشارکت دارد که از این میزان، هزار مگاوات به بخش خانگی اختصاص یافته است.
وی افزود: ۸۰ درصد هزینه تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد دیگر توسط پلتفرمها، نهادها و شرکتهای تعاونی تأمین میشود.
رئیس گروه توسعه نیروگاههای ساتبا خاطرنشان کرد: تاکنون پنج پلتفرم اینترنتی برای تسهیل فرایند ثبتنام، نصب و دریافت تسهیلات در سراسر استانها راهاندازی شده است. با اجرای این طرح، پیشبینی میشود سرمایهگذاری متقاضیان در بازه سه تا چهار ساله بازگردد.