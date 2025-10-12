قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: قیمت مصوب جدید هرقطعه جوجه یکروزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

به گفته وی، با توجه به آنکه تعیین قیمت مرغ یکی از مشکلات بازار بوده است، با اعلام قیمت جدید عرضه مرغ به واحدهای صنفی توسط کشتارگاه ها روان می شود و در نهایت بازار به ثبات می رسد.

اسداله نژاد گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی مهرماه به بالای ۱۵۰ میلیون قطعه برسد که براین اساس مشکلی در تولید و توزیع نداریم و با تامین مستمر نهاده ها در امر تولید مشکلی نخواهیم داشت.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت هر کیلو مرغ از ابتدای امسال تقریبا ۷۰ درصد گران شده چرا کسی از دولت و مجلس سوال نمی پرسد مسئول این فاجعه چه کسی است و یا اینکه چرا حقوق ۷۰ درصد افزایش نمیابد!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
شکر اضافی نخور
با نهاده دولتی مرغ باید کیلویی ۸۵ هزار تومان باشد
