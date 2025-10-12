باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان، خواستار خویشتنداری و شروع فوری گفتوگو بین طرفین شد.
اسماعیل بقائی با ابراز نگرانی از تحولات چند روز گذشته بین دو کشور همسایه، بر ضرورت احترام متقابل به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی تأکید کرد.
وی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران برای حفظ صلح و ثبات در محیط پیرامونی اهمیت اساسی قائل است و آماده هرگونه مساعدت برای کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان است.
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که قطر و عربستان سعودی نیز با انتشار اعلامیههایی جداگانه، از درگیریهای تازه میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان در مناطق مرزی ابراز نگرانی کرده و بر خویشتنداری و پرهیز از تشدید تنشها تأکید کردند.
وزارت خارجه عربستان سعودی در اعلامیهای از هر دو طرف خواسته است تا اختلافات را از مسیر گفتوگو حل کنند و رویکرد گفتوگومحور را راهکاری برای کاهش تنشها و حفظ امنیت و ثبات در منطقه دانسته است.
همچنین وزارت خارجه قطر نیز نسبت به افزایش درگیریها و پیامدهای احتمالی آن برای ثبات منطقه ابراز نگرانی کرده و از طرفین درگیری خواسته است تا گفتوگو، دیپلماسی و خویشتنداری را در اولویت قرار دهند.