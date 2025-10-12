کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با انتشار اطلاعیه‌ای هرگونه برنامه برای انتقال پناهجویان به کشور ثالث را تکذیب کرد و از مهاجران خواست از مراجعه حضوری غیرضروری به دفتر این سازمان در مشهد خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی انتشار شایعاتی مبنی بر ثبت‌نام برای مهاجرت به کشورهای ثالث، صدها نفر از مهاجران و پناهجویان افغانستانی در برابر دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد تجمع کرده‌اند.

این سازمان در واکنش به این رویداد، در اطلاعیه‌ای کوتاه تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای انتقال پناهجویان به کشور ثالث وجود ندارد.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این شایعات را کاملاً تکذیب کرده و هرگونه ثبت‌نام در این دفتر را نادرست و غیردقیق خوانده است. در اطلاعیه این سازمان آمده است: «دفتر کمیساریا به منظور شنیدن نگرانی‌ها، نیازهای حمایتی و پشتیبانی از مهاجرین از طریق راه‌های موجود فعالیت می‌کند.»

این سازمان از مهاجران درخواست کرده است: «لطفاً از مراجعه حضوری غیرضروری به دفتر سازمان خودداری کرده تا امکان رسیدگی به درخواست‌های واقعی و فوری فراهم شود.»

گفتنی است که در سال‌های گذشته نیز موارد مشابه، موجب اجتماع گسترده داوطلبان در برابر سفارتخانه‌های خارجی و دفاتر سازمان ملل در ایران شده بود. این رویدادها در مواردی زمینه‌ساز سوءاستفاده سودجویان و راه‌اندازی سایت‌های جعلی برای ثبت‌نام داوطلبان و دریافت پول از آنان شده است.

در ماه‌های ابتدایی سقوط افغانستان به دست طالبان نیز بازار شایعات مشابه داغ بود و در همین راستا، صدها نفر برای دریافت نوبت و درخواست پناهندگی در کشورهای ثالث ثبت‌نام کردند و پول دادند.

بحران‌های داخلی افغانستان به موج مهاجرت گسترده افغان‌ها منجر شده و در حال حاضر، افغان‌ها در کنار سوری‌ها، اوکراینی‌ها و شهروندان سایر مناطق جنگ‌زده جهان، یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مهاجر را تشکیل می‌دهند. برآورد می‌شود بیش از ۴ میلیون مهاجر قانونی و غیرقانونی افغان در ایران زندگی می‌کنند که بخشی از آنان همچنان در جستجوی راه‌هایی برای مهاجرت به کشورهای ثالث هستند.

برچسب ها: کمیساریای عالی سازمان ملل ، مهاجرین افغانستانی
خبرهای مرتبط
اختصاص بودجه ۶ میلیون دلاری ژاپن به مهاجرین افغانستانی
کمیساریای عالی سازمان ملل اصلی ترین شریک اجرایی اداره کل امور اتباع خراسان رضوی
مهاجرین محور گفتگوهای مقامات ایران و سازمان ملل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
آخرین اخبار
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم