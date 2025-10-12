باشگاه خبرنگاران جوان- در پی انتشار شایعاتی مبنی بر ثبتنام برای مهاجرت به کشورهای ثالث، صدها نفر از مهاجران و پناهجویان افغانستانی در برابر دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد تجمع کردهاند.
این سازمان در واکنش به این رویداد، در اطلاعیهای کوتاه تأکید کرد که هیچ برنامهای برای انتقال پناهجویان به کشور ثالث وجود ندارد.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این شایعات را کاملاً تکذیب کرده و هرگونه ثبتنام در این دفتر را نادرست و غیردقیق خوانده است. در اطلاعیه این سازمان آمده است: «دفتر کمیساریا به منظور شنیدن نگرانیها، نیازهای حمایتی و پشتیبانی از مهاجرین از طریق راههای موجود فعالیت میکند.»
این سازمان از مهاجران درخواست کرده است: «لطفاً از مراجعه حضوری غیرضروری به دفتر سازمان خودداری کرده تا امکان رسیدگی به درخواستهای واقعی و فوری فراهم شود.»
گفتنی است که در سالهای گذشته نیز موارد مشابه، موجب اجتماع گسترده داوطلبان در برابر سفارتخانههای خارجی و دفاتر سازمان ملل در ایران شده بود. این رویدادها در مواردی زمینهساز سوءاستفاده سودجویان و راهاندازی سایتهای جعلی برای ثبتنام داوطلبان و دریافت پول از آنان شده است.
در ماههای ابتدایی سقوط افغانستان به دست طالبان نیز بازار شایعات مشابه داغ بود و در همین راستا، صدها نفر برای دریافت نوبت و درخواست پناهندگی در کشورهای ثالث ثبتنام کردند و پول دادند.
بحرانهای داخلی افغانستان به موج مهاجرت گسترده افغانها منجر شده و در حال حاضر، افغانها در کنار سوریها، اوکراینیها و شهروندان سایر مناطق جنگزده جهان، یکی از بزرگترین جمعیتهای مهاجر را تشکیل میدهند. برآورد میشود بیش از ۴ میلیون مهاجر قانونی و غیرقانونی افغان در ایران زندگی میکنند که بخشی از آنان همچنان در جستجوی راههایی برای مهاجرت به کشورهای ثالث هستند.