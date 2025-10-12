باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان ظهر امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، در آیین بهره‌برداری هم‌زمان از طرح‌های «نهضت عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» در شهرستان شهریار با قدردانی از تلاش خیرین، مسئولان و مدیران محلی، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای آموزشی کشور و ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری تأکید کرد.

وی افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد مدارس کشور از نظر کیفیت و استانداردهای آموزشی پایین‌تر از مدارس دیگر کشورها باشند و نباید پذیرفت که کلاس‌های درس از نظر امکانات، روش‌های آموزشی و کیفیت یادگیری ضعیف‌تر از دیگر نقاط جهان اداره شوند.

رئیس‌جمهور شکستن قالب‌های ذهنی و باور به امکان تغییر را شرط اصلی هر تحول دانست و تصریح کرد: نقطه آغاز هر تحول، تغییر در ذهنیت مدیران، معلمان و کارشناسان است. زمانی می‌توان به کیفیت بالای آموزش دست یافت که این باور شکل بگیرد که هیچ دانش‌آموزی نباید بدون یادگیری عمیق و کسب مهارت کافی از کلاس خارج شود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه در صورت شکل‌گیری این باور در ذهن معلم، مدیر، استاندار، وزیر و رئیس‌جمهور، مسیر تغییر آشکار خواهد شد و امکان ایجاد تحول اساسی در نظام آموزشی فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت آموزش ارتباطی با تحریم و محدودیت‌های خارجی ندارد، موضوع کیفیت آموزشی مستقیماً به رفتار، علم، انگیزه و باور معلمان و مدیران وابسته است.

وی با بیان اینکه الگوسازی الهام‌بخش برای آینده کشور باید از همین کلاس‌های درس و مدارس آغاز شود، استفاده از توان مردم و خیرین را یک راهکار اساسی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و اظهار کرد: هیچ خانواده‌ای تمایلی به آموزش ضعیف فرزندان خود ندارد و نظام آموزشی موظف است زمینه رشد و شکوفایی استعدادها را فراهم کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مدارس در شکل‌دهی آینده کشور، بر ضرورت هدایت ذهنیت دانش‌آموزان از دوران کودکی به سمت بهترین شدن و نقاد بودن تأکید و تصریح کرد: باور به توانایی تغییر و بهتر شدن زمینه‌ساز پیشرفت و ارتقای کشور است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری درست از منابع محدود، خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت آموزشی لزوما به معنای افزایش هزینه‌ها نیست و می‌توان با هزینه کمتر، بهترین کیفیت را ارائه داد. طراحی روش‌های مدیریتی کارآمد و تضمین ماندگاری اقدامات، از محورهای اصلی این تحول است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی کشور، اظهار کرد: جامعه ایران نباید از کشورهای پیشرفته عقب بماند. استعداد انسانی در ایران و سایر کشورها تفاوتی ندارد و در صورت شکل‌گیری باور و اراده تغییر، امکان شکوفایی کامل وجود دارد.

رئیس‌جمهور در پایان ضمن قدردانی از تلاش همه دست‌اندرکاران آموزشی و خیرین تأکید کرد نباید به وضعیت موجود رضایت داد و لازم است هر روز راه‌های بهتر و کارآمدتری برای تربیت نسل آینده کشور جست‌وجو شود.

در این مراسم با دستور رئیس جمهور، به شکل هم‌زمان و به صورت ویدیو کنفرانس ۲ هزار و ۴۰۶ پروژه آموزش و پرورش و ۲ هزار و ۸۶۳ پروژه «میدان همدلی» و ۱۳ هزار و ۵۷۶ مدرسه طرح «شهید عجمیان» افتتاح شد.

