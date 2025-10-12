احمد نفیسی رئیس ستاد انتخابات هرمزگان با بیان اینکه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، گفت: براساس قانون انتخابات شورا‌ها و به‌ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا دهند.

وی افزود: بر همین اساس، ستاد انتخابات کشور، ماه گذشته اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام شد که از ۲۱ تا ۲۷ مهر، زمان قانونی استعفای مقامات و مشاغل مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی است.

طبق دستورالعمل‌های انتخاباتی، از جمله "آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور"، افرادی در مشاغل زیر (و مشابه) باید سه ماه پیش از ثبت‌نام در انتخابات شوراها استعفا کنند.

فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان آنها

مدیران کل، رؤسا، معاونان ادارات دولتی و نهاد‌های عمومی

اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌های دولتی یا عمومی

مدیران و مسئولان رسانه‌های دولتی

کارمندان رسمی دولت در سطوح مدیریتی یا تصمیم‌گیرنده (بر اساس رتبه و رده سازمانی)

رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی

اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا (برای کاندیداتوری در شهر یا روستای دیگر)

او افزود: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمان‌بندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشوند.

نام نویسی از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز و تا ۲۷ دی ادامه دارد.