باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان سیصد و شصت و یکمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، با تقدیر ویژه از خدمات نیروی انتظامی، بر اهمیت قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های این نیرو‌ها برای تأمین امنیت شهروندان تأکید کرد.

آقامیری ضمن یادآوری جانفشانی‌های نیرو‌های انتظامی در حوادث مختلف و درگیری‌های خطرناک گفت: واقعیت این است که هر هفته و هر ماه، خبر شهادت یا مجروحیت تعدادی از عزیزان نیروی انتظامی منتشر می‌شود، اما این فداکاری‌ها اغلب به آسانی از نگاه‌ها عبور می‌کند و قدردانی لازم از آنها صورت نمی‌گیرد. این نیرو‌ها هزینه امنیت کشور را با جان خود می‌پردازند و شایسته سپاسگزاری عمومی هستند.

وی به همکاری مستمر کلانتر‌های مناطق ۲۲ گانه با دیدار‌های مردمی مسجد محور اشاره کرد و افزود: در این جلسات تقریباً ۹۰ درصد مواقع، نیرو‌های پلیس راهور و دیگر یگان‌ها حضور فعال دارند و پاسخگو هستند. این همراهی، سطح رضایتمندی مردم را به شکل ملموسی افزایش داده و نشان‌دهنده همدلی و مسئولیت‌پذیری نیروی انتظامی است.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا با اشاره به وقایع و اغتشاشات اخیر، تصریح کرد: با وجود صدمات و لطماتی که نیرو‌های انتظامی در اغتشاشات می‌خورند ولی همواره آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند و در مواقع بحرانی در کنار مردم حاضر می‌شوند. این رفتار، تأثیر قابل توجهی بر اعتماد عمومی دارد.

آقامیری در ادامه سه موضوع مهم مورد توجه مردم را یادآور شد و با اشاره به وجود بیش از ۲۲۰۰ پارک و بوستان در تهران، گفت: برخی خانواده‌ها به دلیل حضور سگ‌های خانگی در فضا‌های عمومی و پارک‌ها از حضور در پارک‌ها منصرف می‌شوند و این مسئله نیازمند مدیریت جدی است.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت به موضوع دوم تأکید کرد و گفت: سد معبر در برخی محلات، به ویژه مناطق ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ موجب نارضایتی شهروندان شده و باید اقدامات مؤثر و پایدار برای ساماندهی آن انجام شود.

وی با اشاره به مورد سوم افزود: گزارش‌های مردمی درباره سرقت‌ها معمولاً پیگیری می‌شوند، اما اطلاع‌رسانی کافی به شهروندان انجام نمی‌شود و این باعث نگرانی آنها شده است.

در پایان، آقامیری از تلاش و همکاری مستمر نیرو‌های انتظامی و یگان‌های مختلف در تأمین امنیت و آرامش شهروندان تقدیر کرد و خواستار استمرار پاسخگویی و تعامل با مردم شد.