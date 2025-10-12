دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق در پنجره اول انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ به میزبانی کشور ثالث و در شهر بیروت لبنان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار رفت تیم ملی بسکتبال آقایان ایران و عراق که قرار بود به میزبانی ایران برگزار شود، طبق تصمیم فیبا در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۴ در بیروت برگزار می‌شود. همچنین دیدار برگشت این دو تیم نیز در تاریخ ۹ آذر و مجدداً در بیروت برگزار خواهد شد.

فیبا تصمیم برگزاری بازی در کشور ثالث را در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی تحولات مربوط به جنگ دوازده روزه ایران و تحولات منطقه اتخاذ کرد. لازم به ذکر است که تیم ملی عراق و سوریه در کشور ثالث میزبانی خواهند کرد. هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور ثالث(لبنان) برگزار می‌شود.

فدراسیون بسکتبال ایران نیز در خصوص میزبانی این دیدارها، پیگیری‌ها و مکاتبات لازم را با فیبا انجام داده و منتظر تصمیم نهایی این نهاد در دسامبر ۲۰۲۵ (آذرماه ۱۴۰۴) است تا در خصوص بازی‌های بعدی تصمیم‌گیری شود.

شایان ذکر است تمامی دیدارهای رفت تیم شهرداری گرگان، نماینده ایران در رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا(واسل)، طبق برنامه در ایران و به میزبانی کشورمان برگزار خواهد شد.

منبع: فدراسیون بسکتبال

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال ایران ، جام جهانی بسکتبال ، بسکتبال ، فیبا
خبرهای مرتبط
برندگان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مشخص شدند
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
اهدای ۲ قطعه زمین به فدراسیون بسکتبال برای احداث کمپ توسط وزارت ورزش
نشست تخصصی فدراسیون بسکتبال با حضور وزیر ورزش و جوانان؛
داوری: ساخت کمپ تیم‌های ملی بسکتبال از هفته آینده آغاز می‌شود
سومین برد گلادیاتور‌ها در بوندسلیگا با حضور یخچالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هادی چوپان نایب قهرمان مستر المپیا شد
پشت قهرمانی وزنه برداری در جهان؛ سرمایه هایی که هدر رفت
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
سرگردانی تاکتیکی تیم ملی فوتبال برابر روسیه را شاهد بودیم/ ضمانت صعود به جام جهانی در حد شعار است
پشت پرده غیبت بیفوما در بازی دوستانه پرسپولیس
خبر خوش برای استقلالی‌ها؛ مدافع ملی‌پوش به تمرینات گروهی برگشت
عراقچی: اگر تیم استقلال هم مراسم داشته باشد، در آن شرکت می‌کنم + فیلم
میلاد محمدی به دفاع چپ پرسپولیس برمی‌گردد
شاگردان کی روش نیازمند معجزه برای رسیدن به جام جهانی/ یک تساوی تا صعود مستقیم امارات و عربستان
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
آخرین اخبار
ستارگان ملی تانزانیا راهی دبی شدند؛ نگرانی فوتبال‌دوستان از اولویت‌بندی فدراسیون
اعلام برنامه رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال جهان
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
دبیر انجمن والیبال نشسته: مقتدرترین تیم دنیا نیازمند کمپ تخصصی است
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
مدال طلا و نقره پینگ‌پنگ‌بازان ایران در کانتندر تونس
صعود تیم ملی تنس روی میز از مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با ۲ برد
خبر خوش برای استقلالی‌ها؛ مدافع ملی‌پوش به تمرینات گروهی برگشت
طارمی و یارمچوک؛ از رقیب در پرتغال تا زوج خطرناک در المپیاکوس
هادی چوپان نایب قهرمان مستر المپیا شد
پشت قهرمانی وزنه برداری در جهان؛ سرمایه هایی که هدر رفت
عراقچی: اگر تیم استقلال هم مراسم داشته باشد، در آن شرکت می‌کنم + فیلم
شاگردان کی روش نیازمند معجزه برای رسیدن به جام جهانی/ یک تساوی تا صعود مستقیم امارات و عربستان
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
میلاد محمدی به دفاع چپ پرسپولیس برمی‌گردد
پشت پرده غیبت بیفوما در بازی دوستانه پرسپولیس
سرگردانی تاکتیکی تیم ملی فوتبال برابر روسیه را شاهد بودیم/ ضمانت صعود به جام جهانی در حد شعار است
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
پیام دنیامالی به تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از قهرمانی جهان
رئیس انجمن یکی از رشته‌های المپیکی اعلام شد
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
شناگر ایران طلایی شد
پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان پس از نایب قهرمانی واترپلو ایران در آسیا
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ داودی اوت کرد؛ لالایان قهرمان شد
تیم ملی وزنه برداری ایران قهرمان جهان شد
داودی به مدال برنز یکضرب جهان رسید/ شریفی انصراف داد
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
صابر کاظمی به الریان قطر پیوست
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد