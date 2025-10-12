باشگاه خبرنگاران جوان - بخشی از مجتمع تجاری اطلس بندر درگهان جزیره قشم امروز یکشنبه (۲۰ مهر ۱۴۰۴) دچار آتشسوزی شد. شعلههای آتش از چندین مغازه این مجتمع زبانه کشیده و دود غلیظی آسمان منطقه را فرا گرفته است.
براساس این گزارش، هم اکنون نیروهای آتشنشانی شهرهای قشم، رمکان و درگهان برای اطفای حریق و نیروهای پلیس برای کمک به نظم بخشیدن و امدادرسانی در محل حضور دارند.
فرماندار قشم، اعضای شورای تامین، رییس دادگستری و معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد نیز برای مدیریت میدانی شرایط در محل حضور دارند.
مسئولان از شهروندان خواستهاند تا از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کرده و همکاری لازم را با نیروهای امدادی داشته باشند.
حریقی که در مجتمع تجاری اطلس واقع در درگهان قشم رخ داده بود با تلاش تیمهای آتشنشانی مهار شد.
منبع: صدا و سیما
منبع: ایرنا