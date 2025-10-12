باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه بازی‌های تدارکاتی ملی در سطح جهان، تیم ملی فوتبال کشورمان روز ۲۲ مهر در ورزشگاه شباب الاهلی امارات به مصاف تیم تانزانیا می‌رود.

این دیدار در حالی برگزار می‌شود که تیم ملی در بازی قبلی تدارکاتی مقابل روسیه به میدان رفت و با حساب ۲ بر ۱ شکست خورد.

تانزانیا تیمی است که تاکنون حضور در جام جهانی را تجربه نکرده است و در بهترین حالت ممکن در سال ۲۰۱۹ یکبار در رده ۶۲ فیفا قرار گرفته است همچنین این تیم در بهترین نتایج تار یخی اش در سال ۱۹۸۰ موفق شد یکبار در رتبه چهارم جام ملت‌های آفریقا قرار گیرد، اما در این رقابت‌ها توفیقی نداشته و بیشتر در مراحل گروهی حضور داشت و نتوانست به مراحل حذفی راه پیدا کند.

تیم ملی تانزانیا در بازی‌های مقدماتی جام جهانی نیز در مقابل قدرت‌های بزرگ این قاره نتوانسته است توفیقی بدست بیاورد.

بهترین بازیکنان تاریخ تیم ملی تانزانیا:

مبوانا علی ساماتا (Mbwana Samatta):

یکی از مشهورترین بازیکنان تانزانیا، که در پست مهاجم بازی می‌کند. ساماتا به عنوان کاپیتان تیم ملی تانزانیا شناخته می‌شود و تجربه بازی در لیگ‌های معتبر مانند لیگ برتر انگلستان و لیگ بلژیک را دارد. او در باشگاه‌هایی مانند تیم ویتسه هلند و آستون ویلا انگلستان بازی کرده است.

کاسامبا آلی (Kassim Ali):

بازیکن دیگری که در تاریخ فوتبال تانزانیا به یاد مانده است. او در خط میانه بازی کرده و نقشی مهم در تاکتیک‌های تیم ملی تانزانیا ایفا کرده است.

نیکلاس دیوی (Nicolas Davy):

مدافع برجسته‌ای که سابقه بازی در تیم‌های باشگاهی بزرگ اروپایی را دارد و توانسته است در دفاع از دروازه تانزانیا در مسابقات مهم بدرخشد.

در تیم ملی فوتبال این کشور تا کنون مشهور‌ترین سرمربیانی که حضور داشتند به شرح زیر است:

مارتین لاسارته (Martin Lasarte):

سرمربی اروگوئه‌ای که در چندین دوره هدایت تیم ملی تانزانیا را بر عهده داشت. او در دوره‌های مختلف تلاش کرد تا تیم را به سطوح بالاتری برساند، اما نتایج چندان موفقی در رقابت‌های بین‌المللی به دست نیاورد.

اندریاس بلچ (Andreas Blache):

سرمربی اهل آلمان که برای مدت کوتاهی هدایت تیم ملی تانزانیا را بر عهده گرفت. او تلاش کرد تا ساختار دفاعی تیم را تقویت کند، اما نتایج چندان مثبت نبود.

هری استیف (Harry Stief):

سرمربی آفریقایی دیگری که در تلاش بود تا فوتبال تانزانیا را به سمت نظم و انسجام بیشتری سوق دهد.

این تیم در حال حاضر در رتبه ۱۰۷ جهان حضور دارد و آخرین پیروزی‌های این تیم در مقابل موریتانی، بورکینافاسو و ماداگاسکار بوده است و در آخرین بازی خود ۱ بر صفر مقابل نیجر شکست خورده است.