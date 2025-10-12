باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله محمد حسن اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به زوال رژیم صهیونی بیان کرد: همانطور که بارها اعلام شد و مقام معظم رهبری (دام ظله) نیز کاملاً بیان فرمودند، امروز وضعیت اسرائیل از نظر سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، در سختترین شرایط خود سپری میشود.همانگونه که همگان شاهد هستند، امروز اسرائیل، شخص نتانیاهو و تمامی این کودککشان، منفورترین افراد در دنیا محسوب میشوند. حتی شاهد هستیم که در آمریکا و اروپا، مردم در کشورهای مختلف تجمعات بزرگی تشکیل میدهند و علیه اسرائیل و رژیم اشغالگر قدس شعار سر داده و پرچمهایشان را به آتش میکشند.
وی ادامه داد: همچنین در دادگاههای بینالمللی، سران این رژیم محکوم شدهاند و نتانیاهو حکم دستگیری دریافت کرده است. دادگاه بینالملل اعلام نموده که حتی پس از این آتشبس (به اصطلاح)، از حکم خود بازنخواهد گشت و مسئله دستگیری نتانیاهو و معاونش همچنان به قوت خود باقی است.از سوی دیگر، رژیم اشغالگر قدس در دنیا و در میان تمامی دولتها منزوی شده و از بدترین وضعیت ممکن برخوردار است. لذا، حتی طرحی که آمریکا برای نجات اسرائیل مطرح کرده است (به گفته خودشان)، قطعاً موفق نخواهد شد و آنها قادر به نجات رژیم اشغالگر قدس نخواهند بود.