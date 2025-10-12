 آیت‌الله محمد حسن اختری  رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین بر زوال رژیم صهیونی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آیت‌الله محمد حسن اختری  رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به زوال رژیم صهیونی بیان کرد: همان‌طور که بارها اعلام شد و مقام معظم رهبری (دام ظله) نیز کاملاً بیان فرمودند، امروز وضعیت اسرائیل از نظر سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، در سخت‌ترین شرایط خود سپری می‌شود.همان‌گونه که همگان شاهد هستند، امروز اسرائیل، شخص نتانیاهو و تمامی این کودک‌کشان، منفورترین افراد در دنیا محسوب می‌شوند. حتی شاهد هستیم که در آمریکا و اروپا، مردم در کشورهای مختلف تجمعات بزرگی تشکیل می‌دهند و علیه اسرائیل و رژیم اشغالگر قدس شعار سر داده و پرچم‌هایشان را به آتش می‌کشند.

وی ادامه داد: همچنین در دادگاه‌های بین‌المللی، سران این رژیم محکوم شده‌اند و نتانیاهو حکم دستگیری دریافت کرده است. دادگاه بین‌الملل اعلام نموده که حتی پس از این آتش‌بس (به اصطلاح)، از حکم خود بازنخواهد گشت و مسئله دستگیری نتانیاهو و معاونش همچنان به قوت خود باقی است.از سوی دیگر، رژیم اشغالگر قدس در دنیا و در میان تمامی دولت‌ها منزوی شده و از بدترین وضعیت ممکن برخوردار است. لذا، حتی طرحی که آمریکا برای نجات اسرائیل مطرح کرده است (به گفته خودشان)، قطعاً موفق نخواهد شد و آن‌ها قادر به نجات رژیم اشغالگر قدس نخواهند بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شکست اسراییل ، مقاومت فلسطین
خبرهای مرتبط
فعال فلسطینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
آیت الله اختری:
پس از دوسال جنایت تنها تنفر جهانی نصیب رژیم صهیونی شده است
سفیر یمن در ایران:
وظیفه حمایت از فلسطین را ادامه می‌دهیم/ دست مان بر ماشه قرار دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۰ مهر
ارتش رژیم صهیونی به دلیل درگیری‌های متعدد فرسوده شده است
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات باهنر
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی هوش مصنوعی
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
افشای نام ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسرائیلی
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند
آخرین اخبار
پزشکیان قهرمانی وزنه برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ را تبریک گفت
حاجی‌بابایی: موضوع cft با قید دوفوریت در مجلس بررسی می‌شود
اعلام وصول سوال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره گزینش معلمان
آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است
تعیین تعاریف قانونی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس
قدردان شهدای جمهوری اسلامی ایران هستیم
افشای نام ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسرائیلی
وظیفه حمایت از فلسطین را ادامه می‌دهیم/ دست مان بر ماشه قرار دارد
پس از دوسال جنایت تنها تنفر جهانی نصیب رژیم صهیونی شده است
سوءمدیریت و فساد باعث تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی است
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات باهنر
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی هوش مصنوعی
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
ارتش رژیم صهیونی به دلیل درگیری‌های متعدد فرسوده شده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۰ مهر
احمدنیا: دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد
عراقچی: موضع ایران درباره پیمان ابراهیم مشخص است/ مذاکره با آمریکا بر مبنای عقلانیت قابل بررسی خواهد بود
قالیباف: بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم نشاند
پیام تبریک وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نروژ
پذیرش آتش‌بس نشانه شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت است
پیام تبریک عارف در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری
نه اقدام نظامی، نه اسنپ‌بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، ایران را از پیگیری منافع خود بازنمی‌دارد