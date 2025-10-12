باشگاه خبرنگاران جوان- الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، اعلام کرد مذاکرات با طالبان برای آغاز پروازهای منظم به کابل در مراحل پایانی قرار دارد. این توافق امکان بازگرداندن مستقیم اتباع افغانستانی محکوم به جرایم در آلمان را بدون نیاز به میانجیگری کشور ثالث فراهم میکند.
دوبرینت در مصاحبهای تأکید کرد که مذاکرات با طالبان «بسیار پیشرفته» است و این طرح بخشی از سیاست دولت صدراعظم فریدریش مرتس برای اعمال کنترل سختگیرانه مهاجرت و تسریع در اخراج اتباع خارجی مجرم محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، بازگرداندنها محدود به پروازهای چارتر نبوده و میتواند شامل پروازهای تجاری نیز شود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، آلمان تنها دو بار با میانجیگری قطر اقدام به اخراج اتباع افغانستانی کرده است.
این طرح در آلمان با انتقاداتی روبرو شده، چرا که این کشور رسماً طالبان را به رسمیت نمیشناسد. منتقدان استدلال میکنند که مذاکره مستقیم با طالبان، موضع برلین در زمینه حقوق بشر را تضعیف میکند.
با این حال، دوبرینت تأکید کرده که دولت تلاشهای خود را ادامه داده و حتی آماده است شخصاً به کابل سفر کند تا از اجرای توافق اطمینان حاصل کند. در صورت نهایی شدن این توافق، آلمان قادر خواهد بود اخراج اتباع افغان را بدون وابستگی به کشورهای سوم به صورت منظم ادامه دهد.
همزمان، دولت آلمان با اعزام دو نماینده از سوی طالبان برای فعالیت در نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان در آلمان موافقت کرده است. این اقدام که در چارچوب «تماسهای فنی» و بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان صورت میگیرد، با هدف تسهیل روند اخراج پناهجویان افغانستان و ارائه خدمات کنسولی به شهروندان افغان انجام شده است.