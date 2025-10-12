باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - نشست خبری علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ظهر امروز در مدرسه تاریخی دارلفنون برگزار شد.
علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در این نشست گفت: مهمترین اقدام صورتگرفته در این حوزه، تحول در برنامه درسی ملی است. برای اجرای این تحول، نقشه راهی در قالب هشت گام طراحی شده و پیشنیازهای آن طی سال گذشته انجام شده است. امسال برای نخستینبار، اجرای برنامه درسی جدید از پایه اول ابتدایی آغاز شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی افزود: راهنمای عمل برنامه درسی باید در مدارس مورد استفاده قرار گیرد و تغییر کتابهای درسی بهعنوان دومین گام این تحول از امسال آغاز شده است؛ بهگونهای که کتابهای جدید پایه اول ابتدایی به مدارس تحویل داده شده است.
لطیفی با اشاره به اهمیت پشتیبانی علمی از مدارس ادامه داد: بهدلیل حساسیت پایه اول، اجرای برنامه درسی جدید بهصورت آزمایشی انجام میشود و در صورت موفقیت، طی دو سال آینده تثبیت خواهد شد. همچنین برای والدین دانشآموزان نیز برنامههای حمایتی ویژهای در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی درباره تغییرات در رشتههای فنی و حرفهای تصریح کرد: هدف اصلی این رشتهها تربیت نیروی کار ماهر است و انتظار میرود فارغالتحصیلان مستقیماً وارد بازار کار شوند. سال گذشته ۳۰ رشته فنی با توجه به نیاز بازار بازنگری شدند و امسال نیز ۵۵ عنوان کتاب درسی اصلاح و ۱۵ کتاب جدید تدوین شده است.
لطیفی از افزوده شدن کتاب خوشخط برای دانشآموزان پایه چهارم تا ششم خبر داد و گفت: بخشی از درس هنر به آموزش خط تحریری اختصاص یافته است. همچنین کتاب «از من تا خدا» بهعنوان محتوای مکمل درس دین و زندگی بهصورت آزمایشی تدریس خواهد شد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اظهار کرد: کتاب کار و فناوری پایه ششم بهصورت سراسری و کتابهای پایه هفتم و هشتم بهصورت آزمایشی تغییر یافتهاند که در نسخه جدید آنها، فصل «هوش مصنوعی» نیز گنجانده شده است.
لطیفی از اجرای طرح «کلاس شوقانگیز» خبر داد و افزود: این طرح با هدف توانمندسازی معلمان و جذابسازی فرایند یاددهی و یادگیری طراحی شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در ادامه با اشاره به بستههای آموزشی مرتبط با جنگ دوازدهروزه اخیر گفت: این بستهها برای سه مقطع تحصیلی آماده شده و از ابتدای آبانماه در مدارس توزیع میشود تا بهعنوان محتوای مکمل در کنار کتابهای درسی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همچنین از برگزاری جلسات منظم بررسی فیلمهای کودک و نوجوان خبر داد و گفت: سال گذشته شورای حمایت از فیلمهای کودک و نوجوان، نمایش ۴۵ فیلم را در مدارس توصیه کرد. افزون بر این، یکهزار و ۸۰۰ کتاب برای استفاده دانشآموزان در این سازمان بررسی و تأیید شده است.
به گفته لطیفی، مجلات رشد همچنان در مدارس توزیع میشوند و شورای سیاستگذاری جشنواره رشد نیز در هفته جاری برگزار خواهد شد. امسال بیش از ۲۷ هزار اثر به جشنواره کتاب و تصویرگری رشد ارسال شده است.
رئیس سازمان پژوهش در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرایش دانشآموزان به محتوای چندرسانهای اظهار کرد: هرچند تمایل جهانی به استفاده از محتوای دیجیتال افزایش یافته، اما تجربه کشورهایی مانند اسکاندیناوی نشان میدهد بازگشت به کتابهای فیزیکی تأثیر آموزشی بیشتری دارد. تاکنون بیش از ۱۰ هزار عنوان کتاب درسی دیجیتال تولید شده است، اما فرهنگ استفاده از آن هنوز بهطور کامل نهادینه نشده است.