سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران به زوج جدید بازیکنان خط دفاعی این تیم اعتماد دارد و از آنها در بازی‌های آینده استفاده خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از چالش‌های بزرگ استقلال در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، ناهماهنگی در خط دفاعی این تیم است؛ موضوعی که باعث شده ریکاردو ساپینتو در هر بازی از ترکیب متفاوتی در قلب دفاع استفاده کند.

در دیدار‌های پیش‌فصل و هفته‌های ابتدایی لیگ، آرمین سهرابیان و عارف آقاسی زوج خط دفاعی استقلال را تشکیل می‌دادند، اما عملکرد ضعیف و حاشیه‌هایی که در رفتار و اظهارات آنها دیده شد، باعث شد ساپینتو تصمیم بگیرد هر دو بازیکن را از ترکیب اصلی کنار بگذارد.

سهرابیان تنها در دیدار برابر چادرملو از فهرست تیم خط خورد، در حالی‌که آقاسی سه دیدار متوالی حتی در لیست ۱۸ نفره هم حضور نداشته است.

در دیدار مقابل المحرق بحرین در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا و بازی با چادرملو در هفته ششم لیگ برتر، ساپینتو از سامان فلاح و رستم آشورماتوف در خط میانی دفاع بهره برد که این دو بازیکن با نمایش منسجم خود توانستند ثبات بیشتری به ساختار دفاعی تیم ببخشند.

نمایش قابل قبول این دو مدافع و هماهنگی آنها با دروازه‌بان باعث شده ساپینتو تصمیم بگیرد در دیدار‌های آینده نیز به فلاح و آشورماتوف اعتماد کند تا استقلال به ثبات دفاعی مورد نیازش برسد و روند گل‌خوردن از حریفان را متوقف کند.

تیم استقلال در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر، روز جمعه ۲۵ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان مس رفسنجان خواهد بود. باید دید ساپینتو و شاگردانش می‌توانند با تکیه بر زوج جدید خط دفاعی، به پیروزی برسند یا ناکامی‌های اخیر آبی‌پوشان ادامه خواهد داشت.

